Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık yönetimi sahibi olan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock ’ın CIO’su Bitcoin ile ilgili önemli ifadelerde bulundu.

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Blackrock CIO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda Bitcoin yatırımı olduğunu ve Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca CIO, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini ifade etti.

"Part of why I own a small piece of #bitcoin is I do think there are more people who are going to enter that fray over time … I like assets that are volatile that have upside convexity. I could see bitcoin go up significantly but I think it's volatile," @RickRieder #btc #crypto pic.twitter.com/nNxnhznrWe — Squawk Box (@SquawkCNBC) September 9, 2021

“Küçük bir bitcoin parçasına sahip olmamın bir nedeni, zamanla bu mücadeleye girecek daha fazla insan olduğunu düşünmem… Yukarı yönlü dışbükeyliğe sahip uçucu varlıkları severim. Bitcoin’in önemli ölçüde yükseldiğini görebiliyordum.”

CIO, Bitcoin’in gelecek zaman içerisinde fiyatının yükselmesi ile beraber benimsenmesinin daha da artacağını ve alternatif bir para birimi olacağını düşünüyor. Ancak tahvil ve hisse senedi gibi temel bir varlık sınıfı olduğunu da düşünmüyor. Spekülatif bir varlık olarak elde bir miktar Bitcoin bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor. Rieder, Bitcoin’in kişinin portföyünde yüksek değere sahip spekülatif bir araç sağlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

“Ama bence değişken. Tahvil veya hisse senedi gibi bir temel varlık sınıfı olduğunu düşünmüyorum. Ancak portföyde daha çok spekülatif bir araç olduğunu düşünüyorum ve bunun bir değeri olduğunu düşünüyorum.”

BlackRock CIO’su daha öncelerde Bitcoin’in altından daha iyi bir varlık olduğunu ifade etmiş ve Bitcoin’in kalıcı olacağını savunmuştu. Altının enflasyona yenik düştüğünü söyleyen Rieder’in şirketi BlackRock aynı zamanda Bitcoin madenciliği alanında da yatırımlar yaptı.

Salı günü yaklaşık 1,5 saat içerisinde %20’den fazla düşen lider kripto para birimi BTC, 50 bin dolar seviyesine yeniden ulaşmak için bir mücadele veriyor. Yazı sırasında 45.339 dolar seviyesinde olan BTC fiyatının yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor.