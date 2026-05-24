Çinli otomotiv üreticisi BYD, yeni nesil teknolojilerle donattığı araç serilerine yönelik yoğun talep nedeniyle üretim hatlarında hareketli günler yaşıyor. BYD elektrikli SUV modellerinde kullanılan Blade Battery 2.0 ve Flash Charging teknolojisi, kullanıcıların menzil endişesini ortadan kaldırma vaadiyle kısa sürede 100.000 adedin üzerinde ön sipariş aldı. Peki, geleneksel şarj sürelerini 10 dakikanın altına indiren bu teknoloji, piyasadaki rekabet dengelerini nasıl değiştirecek?

BYD elektrikli SUV modellerinde yüksek talep

Şirketin yeni amiral gemisi elektrikli SUV serisi, Mart ayındaki teknoloji etkinliğinde duyurulan gelişmiş batarya altyapısı sayesinde büyük ilgi gördü. Özellikle Song Ultra EV modeli, satışa sunulduktan sadece bir ay sonra 61.240 adetlik ön sipariş rakamına ulaşarak markanın en popüler araçlarından biri haline geldi.

Benzer bir tablo, markanın üç sıralı koltuk düzenine sahip amiral gemisi Great Tang modelinde de yaşandı. Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan araç, ilk 24 saat içinde 30.000’den fazla ön sipariş alarak beklentilerin üzerine çıktı. Genel müdürlük verilerine göre, bu modelin toplam ön sipariş sayısı şimdiden 100.000 seviyesini aştı.

Flash Charging ve batarya teknolojisi

BYD’nin yeni hızlı şarj teknolojisi, CLTC standartlarına göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği, 1.500 kW kapasiteye kadar destek sunması ve bataryayı 10 dakikadan kısa sürede tamamen doldurabilmesi. Araçlar, 10 dakikanın altında, tam olarak 9 dakikada %10’dan %97 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Bu teknoloji zorlu hava şartlarında dahi performansını koruyor. Şirket verilerine göre, araçlar -30°C gibi ekstrem sıcaklıklarda bile 12 dakika içinde %20’den %97 şarj seviyesine gelebiliyor. Bu yetenekler, BYD elektrikli SUV sahiplerinin şarj istasyonlarında geçirdiği süreyi mevcut modellere kıyasla %50’ye varan oranda kısaltıyor.

Donanım ve satış detayları

Yangwang U7: Mart ayında lansmanı yapılan ultra lüks elektrikli sedan.

Song Ultra EV: 151.900 yuan (yaklaşık 22.000 dolar) başlangıç fiyatıyla satışta.

Denza ve Fang Cheng Bao serileri: Z9 GT, N9, Bao 5 ve Bao 8 modelleri yeni teknolojiyle donatıldı.

Şarj altyapısı: 15 Mayıs itibarıyla Çin genelinde 312 şehirde 5.979 flash şarj istasyonu aktif edildi.

Yüksek talep nedeniyle BYD, Great Tang modelinin resmi teslimat takvimini 8 Haziran’a ertelemek zorunda kaldı. CEO Wang Chuanfu, mevcut üretim kapasitesinin gelen talebi karşılamakta zorlandığını doğruladı. Şirket, dikey entegrasyon stratejisiyle kendi bataryasını ve yazılımını üreterek maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Hızlı şarj teknolojisi nedir?

Hızlı şarj teknolojisi, elektrikli araçların yüksek gerilim altında kısa sürede enerji depolamasını sağlayan özel bir batarya yönetim ve soğutma sistemidir. Bu sistemler, standart şarj istasyonlarına göre daha yüksek akım vererek dolum sürelerini saatlerden dakikalara indirmeyi hedefler.

