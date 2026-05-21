Üretken yapay zeka araçları genellikle görsel üzerinde ufak bir değişiklik yapmak istendiğinde tüm komutun baştan yazılmasını zorunlu kılıyor. Şirket, I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni uygulamayla bu kullanım zorluğuna odaklanıyor. Yalnızca istenen alanların hedeflenerek düzenlenmesine olanak tanıyan Google Pics, tasarım süreçlerini pürüzsüzleştirmeyi vadediyor. Peki bu yeni araç, Google Pics kullanım pratikleriyle standart fotoğraf düzenleyicilerin yerini alabilir mi?

Google Pics ile bölgesel müdahale dönemi başlıyor

Google Pics, geleneksel sistemlerin aksine nokta atışı seçimlere izin veriyor. Kullanıcılar değiştirmek istedikleri nesnenin üzerine tıklayıp kısa bir metin komutu girerek sadece o bölümün yeniden oluşturulmasını sağlayabiliyor. Etkinlikte gösterilen demo sırasında, bir çocuk doğum günü davetiyesindeki kedinin tek bir not ile köpeğe dönüştürülmesi bu pratikliğin temel örneği olarak paylaşıldı. Üstelik bu işlev sadece yapay zeka üretimlerinde değil, standart fotoğraflarda da kullanılabiliyor.

Platformun öne çıkan bir diğer işlevi metin manipülasyonu üzerine kurulu. Görseldeki isim, adres veya açıklama gibi metinler doğrudan seçilerek yeni içeriklerle güncellenebiliyor. Uygulamanın, yazıları farklı dillere çevirirken mevcut yazı tipi ve boyutunu koruması, özellikle katmanlı dosya yapılarına ihtiyaç duymadan hızlı içerik hazırlayanlar için önemli bir zaman tasarrufu yaratıyor.

Altyapıdaki güç: Nano Banana 2

Bu sistemin merkezinde şirketin Gemini modeliyle birlikte çalıştırdığı yeni nesil Nano Banana 2 görsel modeli bulunuyor. Sistem, gelişmiş ayrıştırma kapasitesi sayesinde seçilen objeleri arka plandan koparmadan algılayabiliyor. Nano Banana 2 tarafından desteklenen bu mimari, nesnelerin bağımsız olarak yeniden boyutlandırılmasına ve döndürülmesine imkan tanıyor. Canva gibi hızlı tasarım platformlarına alternatif yaratmayı hedefleyen araç, içerik üreticilerinin teknik bariyerlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Başlangıç aşamasında yalnızca sınırlı bir test grubuna bağımsız bir web uygulaması olarak açılan servis, yaz aylarında daha geniş bir kitleye ulaşacak. Şirket bir yandan da etkinlik kapsamında Google Flow, Veo, Gemini Spark, Gemini Omni, Gemini 3.5 Flash ve Google Antigravity gibi sayısız yapay zeka ürününü art arda tanıtarak pazardaki isim kalabalığını ve hakimiyet alanını artırıyor.

Uzun vadeli strateji ise bu aracı tamamen Workspace ekosistemi içine entegre etmek üzerine kurulu. Planlamaya göre ilk adımlar Slides ve Drive tarafında atılacak. Böylelikle profesyoneller Workspace ekosistemi dışına çıkmadan sunumları için ihtiyaç duydukları dosyaları üretebilecek. Hizmetin ilerleyen süreçte Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine sunulacağı da resmi olarak doğrulandı.

Nesne ayrıştırma teknolojisi nedir?

Bir görseldeki farklı objeleri arka plandan ve birbirlerinden dijital olarak ayırt edebilen yapay zeka tabanlı görüntü işleme yöntemidir. Bu teknoloji, dosyanın tamamını değiştirmeden yalnızca seçilen hedefin üzerinde bağımsız işlem yapılabilmesini sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka destekli Google Pics, tasarım süreçlerinizi hızlandırmak için yeterli pratikliği sunuyor mu?