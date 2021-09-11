Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) şu anda neredeyse tüm kripto piyasasında olduğu gibi satış baskısı ile karşı karşıya. Bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesini gördü. Yıllardır eylül ayını volatil bir şekilde geçiren Bitcoin için bu ay nasıl geçecek?

Lider kripto para birimi bugün erken saatlerde 45 bin doların altına düşmesinin ardından yazı sırasında 45.538 dolardan işlem görüyor ve son 1 haftalık değer kaybı ise %8,91 seviyesinde. Bitcoin teknik göstergeleri, yatırımcıların eylül ayında bir miktar oynaklığa hazırlanmaları gerekebileceğini gösteriyor.

Şu anda izlenecek ana destek seviyeleri 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Bitcoin ayıları bunu aşmayı başarırsa, potansiyel olarak 40.000 dolara doğru ilerlenmesi olası. Bloomberg’e konuşan Miller Tabak + Co.’nun baş pazar stratejisti Matt Maley şunları söyledi:

“Salı günü olduğu gibi, 50 günlük hareketli ortalama Bitcoin için güzel bir destek sağladı, bu iyi haber. Kötü haber şu ki, önümüzdeki günlerde bu çizginin altına düşerse, yatırımcıları endişelendirecek.”

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Son on yılda eylül ayı, Bitcoin ve genel kripto piyasası için volatilite dolu en zorlu ay oldu. Eylül ayında Bitcoin, son 10 yılın 6’sında negatif sonuçlandı.

Bitcoin (BTC) ve genel kripto para birimi, bu hafta başlarında, El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi yaptığı gün, güçlü bir düzeltme yaşadı. Lansman saatlerinde El Salvador’un dijital cüzdan sistemi, birkaç vatandaşın kurulum sorunlarından şikayet etmesiyle çöktü. JPMorgan analistleri, Bitcoin ve genel kripto piyasası düzeltmesi için suçu El Salvador’a yükledi. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri şu ifadeleri kullandı:

“El Salvador’un kötü tasarlanmış deneyi, Bitcoin veya kripto para birimlerinin geleceği için kritik olmamalıdır. Kripto piyasaları bu hafta El Salvador’un aksaklıklarından zarar gördü, ancak bu köpüklü bir zeminden kaynaklanıyordu.”

Bitcoin şu anda satış baskısı altındayken, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da Bitcoin’in borsalardaki arzının önceki düşük seviyeleri kırabileceğini ve Bitcoin’de (BTC) daha fazla satış yönlü likidite krizi beklediğini ifade ediyor.