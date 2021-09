Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık yönetimi sahibi olan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock ’ın CIO’su Bitcoin ile ilgili önemli ifadelerde bulundu.

İlginizi Çekebilir: Bitcoin’de 1,5 Saat İçerisinde Yılın En Büyük Çöküşü Yaşandı! Neler Oldu?

Blackrock CIO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda Bitcoin yatırımı olduğunu ve Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca CIO, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini ifade etti.

"Part of why I own a small piece of #bitcoin is I do think there are more people who are going to enter that fray over time … I like assets that are volatile that have upside convexity. I could see bitcoin go up significantly but I think it's volatile," @RickRieder #btc #crypto pic.twitter.com/nNxnhznrWe

— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 9, 2021