Elektrikli otomobil dünyasının öncü ismi Tesla, üretim bandındaki teknik bir aksaklık nedeniyle 14.575 adet Tesla Model Y aracını kapsayan yeni bir geri çağırma süreci başlattı. Kasım 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında üretilen araçları ilgilendiren bu durum, sürücü tarafındaki kapı içinde yer alması gereken ağırlık sertifikası etiketinin eksikliğiyle bağlantılı. Peki, basit bir etiket eksikliği neden ciddi bir Tesla geri çağırma operasyonuna dönüştü ve Model Y kullanıcılarını nasıl etkiliyor?

Tesla Model Y araçlarda etiket sorunu ve teknik detaylar

Söz konusu Tesla Model Y modellerinde ortaya çıkan problem, fabrikadaki üretim sürecinde kullanılan otomatik vizyon tarama aracının tutarsız çalışmasıyla tetiklendi. Kasım 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında Fremont fabrikasındaki bu sistemin, araçların üzerine zorunlu ağırlık sertifikası etiketinin yerleştirilip yerleştirilmediğini doğru tespit edemediği anlaşıldı.

Tesla, 17 Nisan tarihinde bir araçta eksik etiket fark edince sorunu tespit ederek üretim bandındaki tarama aracını onardı. Şirket, bu durumdan etkilenen araçların %45’inde etiketin gerçekten eksik olabileceğini tahmin ediyor. Söz konusu etiket, sadece aracın yasal yük kapasitesini değil, aynı zamanda lastik bilgileri ve üretim tarihi gibi kritik verileri de barındırıyor.

Ağırlık sertifikası etiketi, aracın aşırı yüklenmesinin önüne geçmek için oldukça önemli bir işleve sahip. Eğer bir araç kapasitesinin üzerinde yük taşırsa süspansiyon sisteminde zorlanmalar, fren mesafesinin uzaması ve lastik patlaması gibi ciddi güvenlik riskleri oluşabilir. Bu nedenle, yasal mevzuatlar gereği her araçta bu bilgilendirme etiketinin bulunması zorunlu tutuluyor.

Yazılım güncellemesiyle çözülemeyen geri çağırma süreci

Genellikle uzaktan yazılım güncellemeleriyle sorunları gideren Tesla, bu sefer fiziksel bir müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Söz konusu Model Y araçlar için herhangi bir yazılım yaması çözüm sağlamıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin fiziksel bir inceleme ve etiket montajı için servis merkezlerini ziyaret etmeleri gerekecek.

Tesla, bu soruna ilişkin şu ana kadar herhangi bir saha raporu veya olumsuz geri bildirim almadığını belirtiyor. Yine de şirket, ilgili araç sahiplerine 17 Temmuz tarihinden itibaren standart geri çağırma bildirimleri göndermeye başlayacak. Kullanıcılar, konu hakkında daha detaylı bilgi almak için SB-26-19-002 dosya numarası ile Tesla destek birimlerine başvurabiliyor.

Tesla’nın 2019 yılında benzer bir etiket sorununu Model 3 serisinde yaşadığı biliniyor; ancak o dönemdeki geri çağırma sadece beş günlük bir üretim bandını kapsıyordu. 14.575 aracı etkileyen bu durum, yaklaşık altı aylık üretim dilimini içerdiği için operasyonel olarak daha kapsamlı bir süreci beraberinde getiriyor.

Ağırlık sertifikası etiketi nedir?

Araçlarda sürücü kapısının iç kısmında yer alan bu etiket, otomobilin güvenli bir şekilde taşıyabileceği maksimum yük miktarını ve lastik basıncı gibi kritik teknik değerleri gösterir. Trafik güvenliğini ve aracın mekanik sağlığını korumak amacıyla yasal standartlar uyarınca her üretim aracında bulunması zorunludur.

