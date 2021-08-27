Alonzo Hard Fork Öncesi Son Testnet 1 Eylül’de!

Charles Hoskinson’un CEO’su olduğu mühendislik ve araştırma şirketi olan IOHK (Input Output Hong Kong) Youtube kanalındaki Cardano360 programında Cardano yöneticisi Nigel Hemsley, Cardano ağının beklenen sert çatallanması Alonzo hard fork öncesi son testnetin 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi.

Cardano yöneticisi Nigel Hemsley, heyecanla beklenen Alonzo hard forkundan önceki son testnetin 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi. Alonzo öncesi son testnet için yapılan hazırlıkların son aşamasına gelindiğini söyleyen Hemsley, ekip olarak son testnet için aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Hemsley, son testnet için şu anda her şeyin olumlu göründüğünü söyledi. Olumlu ve olumsuz tüm seçeneklerin masaya yatırıldığını söyleyen Hemsley, hiç beklenmeyen sorunların da karşılarına çıkabileceğini söyledi. Testnet için teklifin pazar günü sunulacağını ve bir sorun çıkmazsa da 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi.

Alonzo hard forku ile birlikte kullanıcılar, kripto endüstrisindeki en geniş hisse kanıtı blok zinciri olan Cardano blok zinciri üzerinde akıllı kontrat işlemleri yapabilecek. Pek çok kripto para borsası da şu anda Alonzo hard forku için hazırlanma aşamasında. Cardano yöneticisi Hemsley, hard forktan önce yeterli likiditenin sağlanabilmesi için olabildiğince fazla borsanın hard forka hazırlanması ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Cardano için Alonzo yükseltmesi, yakın zamanda sonuçlanan Londra hard forku sırasında Ethereum blok zincirindeki EIP-1559 yükseltmesiyle karşılaştırılıyor. Her iki yükseltme de blok zinciri üzerinde kritik değişiklikler vaad ediyor. Aynı zamanda da her iki kripto para biriminin fiyatının da yükselmesini sağlıyor. EIP-1559, dolaşım kaynağından ek gaz ücretlerini yakarak Ether’i deflasyonist bir hale getirirken, Alonzo yükseltmesi de Cardano’yu dApps için bir merkez haline getiren çok beklenen akıllı sözleşme işlevselliğini entegre edecek.