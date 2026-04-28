Masaüstü bilgisayarınız ile mobil cihazınız arasındaki sınırlar Samsung Galaxy Connect sayesinde tamamen ortadan kalkıyor. Windows 11 kullanıcıları için Microsoft Store üzerinde yayınlanan bu yeni araç, ekosistem entegrasyonunu yalnızca belirli dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmaktan çıkarıyor. Peki, ücretsiz sunulan bu uygulama günlük kullanımda neleri değiştiriyor?

Samsung Galaxy Connect ile öne çıkan özellikler

Yeni Samsung Galaxy Connect, kurulumun ardından kullanıcılara dört temel işlev sunuyor. Depolama Paylaşımı ve Diğer Cihazlarda Devam Et özellikleri ilk indirme paketiyle birlikte hazır geliyor. Multi Control ve İkinci Ekran işlevlerinden yararlanmak için ise uygulama içinden ek indirmeler yapılması gerekiyor.

Multi Control özelliği, fare ve klavyenizi doğrudan Samsung telefon veya tabletinizde kullanmanıza olanak tanıyor. Apple’ın Evrensel Kontrol altyapısına benzeyen bu sistem, bilgisayar ekranını yansıtmak yerine cihazın kendi Android arayüzünde gezinmenizi sağlıyor. İkinci Ekran ise Galaxy tabletleri kablosuz bir monitöre dönüştürüyor.

İkinci Ekran işlevi Windows’ta yıllardır bulunsa da, yeni uygulama en büyük sorun olan bağlantı gecikmesini ortadan kaldırıyor. Sistem, tabletin Wi-Fi bağlantısını kesip doğrudan bilgisayara bağlanmasını talep eden bir komut veriyor. Bu sayede Galaxy Tab S10 Plus gibi cihazları S Pen ile birlikte sıfır gecikmeyle ikincil ekran olarak kullanabiliyorsunuz.

Dosya aktarımı ve pano senkronizasyonu

Depolama Paylaşımı aracı, mobil cihazınızdaki dosyalara kablo kullanmadan doğrudan bilgisayarın Dosya Gezgini üzerinden erişmenize imkan tanıyor. Fotoğraf veya belgeleri sürükle-bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza veya bir düzenleme programına aktarabiliyorsunuz. Diğer Cihazlarda Devam Et özelliği ise kopyalanan metinlerin panosunu cihazlar arasında senkronize ediyor.

Özellikle Google Authenticator gibi sadece mobilde bulunan uygulamalardan alınan iki faktörlü doğrulama kodlarını bilgisayara aktarmak bu sayede saniyeler sürüyor. Telefonunuzda kopyaladığınız kodu anında bilgisayarınızdaki ilgili alana yapıştırabiliyorsunuz. Ayrıca Samsung Internet tarayıcısını kullanıyorsanız, açık sekmelerinizi de cihazlar arasında eşitleyebiliyorsunuz.

Erişilebilirlik ve sistem kısıtlamaları

Microsoft Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulamanın bazı donanım kısıtlamaları bulunuyor. ARM tabanlı bilgisayarlara şu an için destek verilmiyor. Kendi içinde bu özellikleri yerleşik olarak barındıran Galaxy Book 4 Edge modelinin de ARM tabanlı olması, uygulamanın destek listesi açısından ilginç bir tezat oluşturuyor.

Ayrıca, Intel ağ bağdaştırıcısına sahip olmayan bazı sistemlerde uygulamanın hiç çalışmadığına dair kullanıcı raporları gündeme geliyor. Bu donanım sınırlamaları bir kenara bırakıldığında, yeni uygulama masaüstü çalışma alanını mobil cihazlarla bütünleştirmek isteyenler için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S26 dolandırıcılık takibi yapabiliyor! Nasıl çalışacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın sunduğu ekosistem avantajları günlük çalışma rutininizi kolaylaştırır mı?