Apple, akıllı telefon dünyasında standartları belirleyen teknolojilerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Çin merkezli Apple sızıntıları, şirketin iPhone MagSafe donanımı hakkında ciddi bir iç tartışma yürüttüğünü gösteriyor. Peki bu sevilen bağlantı standardı önümüzdeki yıllarda cihazlardan tamamen silinebilir mi?

iPhone MagSafe ekosistemi maliyet engeline takılıyor

iPhone MagSafe teknolojisinin geleceği, Weibo platformunda bilinen sızıntı kaynağı Instant Digital tarafından gündeme getirildi. Kaynağın iddialarına göre Apple, manyetik şarj donanımının standart modellerde yer alıp almaması gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Şirket içi tartışmaların odak noktasında, donanımın üretim maliyetleri ile etrafında oluşan devasa aksesuar ekosistemi arasındaki denge yer alıyor.

Bu teknoloji ilk kez 2020 yılında iPhone 12 serisiyle tanıtıldığında, şirket içerisinde genişleme konusunda oldukça agresif bir tutum hakimdi. Cihazın arka yüzeyinde yer alan mıknatıs halkası; cüzdanlar, kılıflar, stantlar ve şarj cihazlarından oluşan geniş bir pazar yarattı. Ancak son dönemde bu özgüvenin yerini maliyet odaklı bir belirsizliğe bıraktığı öne sürülüyor.

Benzer bir strateji değişikliği yakın geçmişte de yaşanmıştı. Apple, iPhone 16e modelini manyetik bağlantı donanımı olmadan piyasaya sürmüş ve bu durum kullanıcılardan tepki toplamıştı. Kullanıcıların üçüncü taraf kılıflara yönelmesinin ardından şirket, iPhone 17e modeliyle birlikte bu desteği donanımsal olarak geri getirmişti.

Manyetik bağlantı standardının iPad serisine entegrasyonu da yıllardır tartışılan ancak gerçekleşmeyen bir proje olarak rafta bekliyor. Bloomberg analisti Mark Gurman, 2021 yılında kablosuz şarj destekli cam arka yüzeye sahip bir iPad Pro test edildiğini raporlamıştı. 2022’de büyük cam logolu bir prototip üretildiği sızmış, ancak 2024 yılında tanıtılan M4 işlemcili iPad Pro modelleri bu özellik olmadan satışa sunulmuştu.

Katlanabilir iPhone Ultra donanımdan yoksun kalabilir

Standart serideki belirsizliklerin yanı sıra, merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra modelinde de bu özelliğin bulunmayabileceği iddia ediliyor. Sızdırılan maket cihazlarda, manyetik dizilimin gerektirdiği iç girintilerin yer almadığı görülüyor. Cihazın açıldığında yalnızca 4,5 milimetre kalınlığında olacağına dair veriler, mıknatısların ince kasaya sığdırılamama ihtimalini güçlendiriyor.

Bu iddialar gerçeğe dönüşürse katlanabilir model, 2.000 dolar seviyesindeki tahmini başlangıç fiyatına rağmen manyetik donanımdan mahrum kalacak. Bu durum cihazı, iPhone 11 Pro serisinden bu yana piyasaya sürülen ve manyetik şarj donanımı içermeyen ilk üst segment Apple telefonu yapacak. Ek olarak, maliyetleri düşürmek amacıyla standart iPhone 18 modelinde de benzer donanım kesintilerine gidileceği yönünde raporlar bulunuyor.

Qi2 standardı tamamen kaldırılmasını zorlaştırıyor

Sektör uzmanları, şirketin dahili manyetik bileşenleri azaltarak uyumluluk için kılıflara daha fazla ağırlık verebileceğini belirtiyor. Ancak özelliğin tüm seriden tamamen kaldırılması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Endüstri genelinde kabul gören yeni Qi2 açık kablosuz şarj standardının doğrudan Apple’ın mıknatıs halkası spesifikasyonları üzerine inşa edilmiş olması, bu donanımın altyapısal önemini korumasını sağlıyor.

MagSafe nedir?

Apple tarafından geliştirilen ve cihazların arka yüzeyine dairesel bir mıknatıs dizilimi ekleyerek çalışan manyetik bağlantı standardıdır. Bu teknoloji, kablosuz şarj ünitelerinin cihaza tam hizalanmasını sağlayarak enerji kaybını önler ve çeşitli aksesuarların telefona güvenli biçimde tutunmasına olanak tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın manyetik şarj donanımını standart modellerden kaldırıp sadece yüksek bütçeli cihazlara özel kılması aksesuar kullanım alışkanlıklarınızı nasıl etkiler?