Akıllı telefon pazarında rekabetin hız kazanmasıyla birlikte OnePlus, mayıs ayında gerçekleştireceği etkinlik için takvimi netleştirdi. Lansman yaklaşırken marka, ürün gamına eklenecek olan OnePlus Nord CE6 Lite modelinin bazı resmi detaylarını paylaştı. Peki 7 Mayıs tarihinde OnePlus Nord CE6 ile birlikte tanıtılacak olan bu akıllı telefon, donanım tarafında kullanıcılara neler vadediyor?

OnePlus Nord CE6 Lite özellikleri ve donanım yapısı

Sızıntıların ardından resmiyete kavuşan OnePlus Nord CE6 Lite, işlemci tarafında tercihini MediaTek Dimensity 7400 yonga setinden yana kullanıyor. Orta segmentte konumlanan bu çip, günlük uygulamalarda ve standart mobil oyunlarda akıcı bir deneyim vadediyor. Cihazın ön yüzeyinde ise multimedya tüketimini doğrudan etkileyen 6.72 inç büyüklüğünde bir FHD+ ekran paneli yer alıyor.

Ekranda sunulan 144Hz yenileme hızı, cihazın sınıfı göz önüne alındığında öne çıkan teknik veriler arasında bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde sosyal medya akışlarında gezinirken veya desteklenen oyunları oynarken gecikme oranı düşüyor. Menü geçişlerinin standart 60Hz ekranlara kıyasla daha hızlı tepki vermesi, cihazın günlük kullanım hissiyatına doğrudan yansıyor.

Kamera kurulumuna bakıldığında arka tarafta standart fotoğraf çekimleri için konumlandırılan 50MP çözünürlüğünde tek bir ana sensör bilgisi yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8MP çözünürlüğünde bir lense yer veriliyor. Cihazın teknik tablosundaki en belirgin veriyi ise 7.000 mAh kapasiteli geniş hacimli batarya ünitesi oluşturuyor.

Standart akıllı telefon pilleri 5.000 mAh seviyesinde kalırken, bu modelde sunulan 7.000 mAh pilin iki şarj arasındaki süreyi uzatması planlanıyor. Dış mekanda uzun saatler geçiren kullanıcıların gün içindeki priz arayışını büyük oranda ortadan kaldırıyor. Bu batarya, 45W kablolu şarj teknolojisiyle desteklenerek dolum süresini kabul edilebilir düzeyde tutuyor.

Yazılım mimarisi tarafında cihaz, Android 16 işletim sistemiyle ve markanın kendi arayüzü olan OxygenOS 16 ile kutudan çıkıyor. Üreticinin bu model için beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüt etmesi, uzun süreli kullanım planlayan tüketicilere güven veriyor. Ancak ana Android sürüm güncellemeleri konusunda sayı belirtilmemesi, sürüm yükseltmelerinin kısıtlı kalabileceğine işaret ediyor.

Resmi duyuruya göre telefon, 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlikte tüm detaylarıyla sahneye çıkacak. Fiyatı henüz açıklanmayan bu model, geniş batarya kapasitesi ve güncel yazılım arayan kullanıcılara hitap ediyor. Lansman günüyle birlikte cihazın satışa sunulacağı bölgeler ve fiyatlandırma stratejisi de netlik kazanacak.

OnePlus Nord CE6 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 7400 Arka Kamera: 50MP ana kamera

8MP Batarya: 7.000 mAh kapasite, 45W kablolu şarj desteği

Android 16, OxygenOS 16 arayüzü Güncelleme Desteği: 5 yıl güvenlik güncellemesi

Ekran yenileme hızı (Hz) nedir?

Ekranda yer alan görüntünün bir saniye içerisinde kaç kez güncellendiğini ifade eden ölçü birimidir. 144Hz değerine sahip bir ekran saniyede 144 kare göstererek, özellikle hareketli görüntülerde ve menü geçişlerinde gözle görülür bir akıcılık sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 7.000 mAh kapasiteli bataryası ve 144Hz ekranıyla bu cihaz beklentilerinizi karşılar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!