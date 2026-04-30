Çinli otomotiv devi, merakla beklenen yeni elektrikli SUV modelini piyasaya sürerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yeni aracı BYD Song Ultra EV, sadece bir ay içinde 60 binden fazla sipariş alarak pazarda büyük bir ivme yakaladı. Peki, bütçe dostu fiyat etiketiyle şaşırtan bu araç kullanıcılara neler sunuyor?

BYD Song Ultra EV tasarımı ve sürüş dinamikleri

BYD Song Ultra EV, 4.850 mm uzunluğa, 1.910 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip boyutlarıyla yollara çıkıyor. Ayrıca 2.840 mm dingil mesafesi sunan araç, markanın Song L DM-i PHEV modelinden biraz daha büyük bir gövde barındırıyor. İç mekanda ise sade ve minimalist bir tasarım dili tercih ediliyor.

Kabin donanımında 15.6 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inçlik sürücü göstergesi standart olarak yer alıyor. Görüşü iyileştirmek için cama yansıtılan 26 inçlik baş üstü göstergesi (HUD) de sisteme entegre ediliyor. İlk kullanıcı raporlarına göre, aracın şasi kalitesi ve sürüş hissiyatı beklentilerin üzerinde bir deneyim sağlıyor.

Motor seçenekleri ve yepyeni şarj mimarisi

Araç gücünü arka aksa yerleştirilmiş, 362 beygir (270 kW) güç üreten tek bir elektrik motorundan alıyor. Konforlu bir sürüş için tümsek ve titreşimleri en aza indiren DiSus-C akıllı gövde kontrol sistemi devreye giriyor. Modelin en belirgin özelliği ise markanın yeni nesil Blade Battery 2.0 mimarisi üzerine inşa edilmesi.

Kullanıcılara 68.4 kWh ve 82.7 kWh olmak üzere iki farklı batarya paketi sunuluyor. Bu paketler sırasıyla 605 km ve 710 km CLTC menzil değerlerine ulaşıyor. Hızlı şarj teknolojisi (Flash Charging) sayesinde batarya doluluk oranı sadece 5 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 70’e çıkabiliyor. Yüzde 97 doluluğa ulaşmak 9 dakika, -30°C gibi dondurucu soğuklarda şarj etmek ise yalnızca 12 dakika sürüyor.

Öne çıkan donanım ve teknik detaylar

Motor Gücü: 362 hp (270 kW) arkadan itişli tek motor

362 hp (270 kW) arkadan itişli tek motor Batarya: Blade Battery 2.0 (68.4 kWh ve 82.7 kWh)

Blade Battery 2.0 (68.4 kWh ve 82.7 kWh) Menzil: 605 km ve 710 km (CLTC)

605 km ve 710 km (CLTC) Şarj Süresi: Yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakika Ekranlar: 15.6 inç multimedya, 10.25 inç gösterge, 26 inç HUD

15.6 inç multimedya, 10.25 inç gösterge, 26 inç HUD Boyutlar: 4.850 mm uzunluk, 1.910 mm genişlik, 1.670 mm yükseklik, 2.840 mm dingil mesafesi

4.850 mm uzunluk, 1.910 mm genişlik, 1.670 mm yükseklik, 2.840 mm dingil mesafesi Otonom Sürüş: Çatıda LiDAR ve 27 sensörlü “God’s Eye B” ADAS paketi

Aracın en üst üç donanım seviyesinde Seviye 3 otoyol ve şehir içi sürüşü ile otonom park etmeyi destekleyen “God’s Eye B” ADAS sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. CarFans araştırma raporuna göre alıcıların yüzde 45’i bu otonom sürüş paketini tercih etti. Araç, pazar genelinde Sealion 06 EV, XPeng G6, Leapmotor C11, Deepal S7 ve Tesla Model Y gibi modellerle rekabet ediyor.

BYD Song Ultra EV fiyatı ve satış performansı

26 Mart’ta Çin’de resmi lansmanı yapılan BYD Song Ultra EV, beklenen 220.000 yuanlık fiyatın çok altında bir strateji izledi. Dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 179.900 yuan bandına kadar çıkıyor. Alıcıların yaklaşık yüzde 70’inin, 710 kilometrelik daha uzun menzilli versiyonu almak için ekstra 100.000 yuan ödemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

BYD Song Ultra EV – Başlangıç Paketi: 151.900 yuan (Yaklaşık 22.000 dolar)

BYD Song Ultra EV – Ön Satış Fiyatı (Lansman Öncesi): 155.000 yuan (Yaklaşık 22.500 dolar)

BYD Song Ultra EV – En Üst Donanım: 179.900 yuan (Yaklaşık 26.000 dolar)

Model için 6 Mart’ta açılan ön siparişler, 20 günde 21.586 rezervasyona ulaşmıştı. Pazardaki ilk haftasında 10 binin üzerinde sipariş alan araç, 2 Nisan itibarıyla 37.216, bir aylık sürecin sonunda ise 61.240 siparişi geride bıraktı. Stoktaki araçların geniş çaplı teslimatları tüm hızıyla devam ediyor.

Lansmandan sonraki ilk 72 saat içinde markanın mağaza ziyaretleri yüzde 40 artarken, mağaza başına ortalama 15 araç satışı gerçekleşti. CarFans raporunda fiyatın müşteri beklentilerini karşıladığı ve şarj hızının ilgiyi net bir şekilde artırdığı vurgulanıyor. Marka, ön sipariş verenlere 18 ay, standart alıcılara ise 1 yıl boyunca ücretsiz hızlı şarj kullanım hakkı tanıyor.

LiDAR nedir?

Lazer ışınları kullanarak çevredeki nesnelerin uzaklığını ve haritasını çıkaran bir sensör teknolojisidir. Elektrikli araçlarda otonom sürüş sistemlerinin yolu daha net analiz etmesini ve engelleri algılamasını sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aracın 5 dakikalık şarj süresi ve uygun fiyat etiketi rekabeti nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!