Evcil hayvan bakım teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan Petkit, iOS kullanıcıları için geliştirdiği yeni Siri entegrasyonunu duyurdu. Bu güncelleme sayesinde evcil hayvan sahipleri, mama verme veya otomatik tuvalet temizliği gibi işlemleri uygulama açmadan, sadece sesli komutlarla yönetebilecek.

Geliştirilen bu yeni özellik, akıllı ev deneyimini patili dostlarımızın bakım rutinlerine taşıyarak, teknoloji kullanımını daha sezgisel ve akıcı bir hale getiriyor. Günlük telaş içinde, telefonla uğraşmak yerine “Hey Siri, şimdi mama ver” demek yeterli oluyor.

Petkit ekosistemi Siri sesli komutlarıyla tanıştı

Modern teknoloji felsefelerinden biri olan “Sakin Teknoloji”, en iyi teknolojinin arka planda görünmez bir şekilde çalışarak hayatı kolaylaştıran teknoloji olduğunu savunur. Petkit de bu felsefeden yola çıkarak, evcil hayvan bakımında dijital engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Uygulamayı bulmak, menüler arasında gezinmek gibi adımlar yerine, artık doğal bir sesleniş yeterli oluyor. Bu sistem, Apple Shortcuts (Kısayollar) altyapısını kullanarak komutları doğrudan cihazlara iletiyor ve evinizi daha akıllı bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Zahmetsiz kontrol için sesiniz yeterli

Yeni entegrasyon, günlük yaşamın pratik anlarında büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin, evden çıkarken ayakkabılarınızı bağlarken “Hey Siri, şimdi temizle” komutuyla akıllı kum kabının temizlik döngüsünü başlatabilirsiniz.

Benzer şekilde, çalışma masanızdan kalkmadan, sadece sesli komutla dostunuza en sevdiği ödül mamasını verebilir, bu anı cihazın kamerasından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu özellik, teknolojiyle olan etkileşimi en aza indirerek size ve patili dostunuza daha fazla zaman kazandırır.

Kusursuz entegrasyon ve geniş ürün yelpazesi

Yeni nesil Siri sesli kontrol özelliği, evdeki dostunuzun ihtiyaçlarına ve sizin günlük ritminize göre tamamen kişiselleştirilebiliyor. Petkit’in akıllı ekosisteminde yer alan birçok cihaz, bu yeni teknoloji ile tam uyumlu çalışarak zahmetsiz bir otomasyon deneyimi sunuyor.

Siri entegrasyonu, markanın hem akıllı kedi tuvaletlerini hem de akıllı beslenme ünitelerini kapsayan geniş bir ürün ailesini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, mevcut cihazlarıyla da sesli komut özelliğinden faydalanabiliyor.

Siri ile uyumlu akıllı kedi tuvaletleri

Otomatik temizlik özelliğiyle öne çıkan akıllı kedi tuvaletleri, Siri komutlarıyla artık daha da pratik hale geliyor. Temizlik döngüsünü başlatmak veya cihazın durumunu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Bu teknolojiyle uyumlu modeller arasında Petkit Pura Max 2, Petkit Purobot Max Pro, Petkit Purobot Max Pro 2 ve Petkit Purobot Ultra Akıllı Kedi Tuvaleti gibi popüler seçenekler bulunuyor.

Sesli komut destekli akıllı beslenme üniteleri

Patili dostunuzun beslenme düzenini yönetmek de sesli komutlarla kolaylaşıyor. Belirlenen porsiyonlarda mama vermek veya ödül maması göndermek için Siri’ye seslenmek yeterli.

Desteklenen akıllı beslenme üniteleri arasında Petkit Fresh Element Solo, Petkit Yumshare Kameralı Çift Hazneli Akıllı Mama Kabı, Petkit Yumshare Solo Kameralı Akıllı Mama Kabı ve Petkit Yumshare Kameralı Çift Hazneli Akıllı Mama Kabı 2 yer alıyor.

Petkit Türkiye, bu yenilikle amacının teknolojiyi hayatın merkezine koymak değil, aksine onu arka plana alarak evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurguluyor. Zahmetli rutinleri ortadan kaldıran bu özellik, kullanıcılara dostlarıyla daha fazla keyifli an yaşama imkanı tanıyor.