Cardano Kurucusu Hoskinson’un Canlı Yayını, ADA Fiyatının Son Durumu…

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, aşırı şekilde olan NFT ve Dogecoin çılgınlığı hakkında yorum yaptı. Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığının aşılması gerektiğini savundu.

Cardano kurucusu Hoskinson, Youtube hesabı üzerinden yaptığı “bana bir şey sor” yayınında Cardano’nun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan “ağ etkileri” sorununa değindi. 1 saat süren yayında Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığı hakkında da konuştu.

IOHK patronu, ekibin “piyasaya giren ilk ürünler” geliştirme çabasından ziyade, piyasadaki benzerleri araştırma ve değerlendirme sürecini derin bir titizlik ile yapması gerektiğini savundu. Hoskinson, acele hareket etmenin neden kötü bir fikir olduğunu, Polygon Network hackini işaret ederek anlattı:

“İşleri batırdığınızda, diğer insanlar 600 milyon dolar kaybeder.”

“Gölet büyük balıklar için çok küçük”

Cardano eleştirmenlerinin büyük bir çoğunluğu, en büyük PoS (Proof of Stake) blok zincirinin yarışı kazanamayacağını, çünkü Ethereum gibi büyük rakip zincirlerin zaten hali hazırda yüksek bir benimsenme oranına ulaştığını düşünüyor. Hoskinson, bundan önce akıllı sözleşme alanında belli bir projenin baskınlığından bahsetmek için erken olduğunu ifade etmişti:

“Baskın platform biziz diyorlar. Evet, baskın platform sizsiniz. Okyanusun yanında çok küçük bir göletteki en büyük balık olduğunu söylemek gibi. Kimse kazanmadı. Hepimiz şu anda küçük bir gölette savaşıyoruz.”

Ayrıca Hoskinson, NFTler ve Dogecoin’in “kripto para birimi” ifadesini kullanmasından pek memnun değil. Hoskinson, sektörde bulunan parodiler ve memelerden şikayet ederek, tüm bunları aşma isteğini dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:

“Bunların hepsini aştığımızda ve başladığı noktaya geri döndüğümüzde…”

ADA Fiyatında Son Durum

Piyasa değeri sıralamasına göre 3. sırada bulunan ADA, çoğunluğun düşüş beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor. 2,45 doların üstüne çıkarak ATH elde eden ADA, herkesin düşüş beklentisinin tersine hareket ederek 2,55 dolar seviyesine kadar ulaşmış durumda. Son 1 haftalık süreç içerisinde %20,97 değer kazanan popüler altcoin, kısa bir süre önce 2,65 dolar seviyesini de aşarak rekor tazeledi. ADA’nın yaşadığı bu yükselişler, yatırımcılarını ikiye ayırmış durumda.

Yatırımcıların bir tarafı RSI’nin riskli bir noktaya geldiğini ve kripto para biriminin 2,40 dolara gerileyeceğini söylüyor. Diğer taraf ise 3 doların psikolojik bir direnç olduğunu ve 3 dolara yükselişin yaşanacağını düşünüyor.

Bu sırada, Cardano topluluğu tarafından heyecanla beklenen Alonzo yükseltmesi de yaklaşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman, siz ikiye bölünen ADA fiyatı için hangi taraftasınız? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!