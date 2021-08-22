Kripto Para
Cardano Kurucusu Hoskinson’un Canlı Yayını, ADA Fiyatının Son Durumu…
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, aşırı şekilde olan NFT ve Dogecoin çılgınlığı hakkında yorum yaptı. Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığının aşılması gerektiğini savundu.
Cardano kurucusu Hoskinson, Youtube hesabı üzerinden yaptığı “bana bir şey sor” yayınında Cardano’nun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan “ağ etkileri” sorununa değindi. 1 saat süren yayında Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığı hakkında da konuştu.
IOHK patronu, ekibin “piyasaya giren ilk ürünler” geliştirme çabasından ziyade, piyasadaki benzerleri araştırma ve değerlendirme sürecini derin bir titizlik ile yapması gerektiğini savundu. Hoskinson, acele hareket etmenin neden kötü bir fikir olduğunu, Polygon Network hackini işaret ederek anlattı:
“İşleri batırdığınızda, diğer insanlar 600 milyon dolar kaybeder.”
“Gölet büyük balıklar için çok küçük”
Cardano eleştirmenlerinin büyük bir çoğunluğu, en büyük PoS (Proof of Stake) blok zincirinin yarışı kazanamayacağını, çünkü Ethereum gibi büyük rakip zincirlerin zaten hali hazırda yüksek bir benimsenme oranına ulaştığını düşünüyor. Hoskinson, bundan önce akıllı sözleşme alanında belli bir projenin baskınlığından bahsetmek için erken olduğunu ifade etmişti:
“Baskın platform biziz diyorlar. Evet, baskın platform sizsiniz. Okyanusun yanında çok küçük bir göletteki en büyük balık olduğunu söylemek gibi. Kimse kazanmadı. Hepimiz şu anda küçük bir gölette savaşıyoruz.”
Ayrıca Hoskinson, NFTler ve Dogecoin’in “kripto para birimi” ifadesini kullanmasından pek memnun değil. Hoskinson, sektörde bulunan parodiler ve memelerden şikayet ederek, tüm bunları aşma isteğini dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:
“Bunların hepsini aştığımızda ve başladığı noktaya geri döndüğümüzde…”
ADA Fiyatında Son Durum
Piyasa değeri sıralamasına göre 3. sırada bulunan ADA, çoğunluğun düşüş beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor. 2,45 doların üstüne çıkarak ATH elde eden ADA, herkesin düşüş beklentisinin tersine hareket ederek 2,55 dolar seviyesine kadar ulaşmış durumda. Son 1 haftalık süreç içerisinde %20,97 değer kazanan popüler altcoin, kısa bir süre önce 2,65 dolar seviyesini de aşarak rekor tazeledi. ADA’nın yaşadığı bu yükselişler, yatırımcılarını ikiye ayırmış durumda.
Yatırımcıların bir tarafı RSI’nin riskli bir noktaya geldiğini ve kripto para biriminin 2,40 dolara gerileyeceğini söylüyor. Diğer taraf ise 3 doların psikolojik bir direnç olduğunu ve 3 dolara yükselişin yaşanacağını düşünüyor.
Bu sırada, Cardano topluluğu tarafından heyecanla beklenen Alonzo yükseltmesi de yaklaşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman, siz ikiye bölünen ADA fiyatı için hangi taraftasınız? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Son zamanlarda GameFi platformlarının gözdesi olan Axie Infinity, yalnızca son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 4 kat değerlenerek 20 dolar seviyesinden 80 dolara kadar ulaştı. Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen Axie Infinity, çıktığı andan itibaren hızla benimsenmiş ve oyunun tokenı olan AXS tokenının da fiyatının 1 ayda %1600 artış yaşayarak piyasada adından söz ettirmesine neden olmuştu. Axie Infinity ile birlikte NFT içerikli oyunların piyasada büyük yükseliş yaşaması, bu alana yönelik girişimlerin sayısını da artırdı. Bir dönemin popüler uygulamalarından olan Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni oyun projesi ve Axie Infinity’nin rakibi olacak Supdrive adlı oyunun tanıtımını yaptı.
👀 New project alert
Supdrive
On-chain fantasy game console
Coming soon@supdrive pic.twitter.com/ELu9Hvj9ng
— dom (@dhof) August 18, 2021
2012 yılında kurulan ve pek çok ödül kazanan popüler uygulama Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, Twitter hesabı üzerinden NFT içerikli oyun projesinin tanıtımını yaptı. Supdrive isimli proje ile oyuncular bir taraftan oyun oynayarak eğlenirken bir yandan da gelir elde edecek.
Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, oyunları çalıştırmak için NFT teknolojisini kullanacak blok zinciri tabanlı bir fantezi oyun konsolu olan Supdrive’ı duyurdu. Don Hofmann, oyun ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sınırlı imkanlarına rağmen oldukça güzel bir oyun platformu kurmuş olduklarını ifade etti.
Hofmann, Supdrive’da mevcut olan oyunların NFTler (Fungible olmayan token) olacağını, yani her oyun için sınırlı sayıda kopya bulunacağını belirtti. Ayrıca, bir Supdrive oyununun her kopyası, “farklı renk paletleri, zorluk seviyeleri ve daha fazlası” ile benzersiz olacak.
NFTler, genellikle parçanın mülkiyetine benzersiz bir şekilde sahip olma fırsatları olarak satın alınan ve satılan dijital içerik parçalarıdır. Ortaya çıktıklarından beri sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için pek çok eleştiriyi de üzerlerine toplamış durumdalar.
Hofmann’ın ifadelerine göre Supdrive, GameFi ve NFT teknolojilerini birleştirerek ilk defa oynanabilir bir blok zinciri platformu inşa ediyor. Hazırlanacak olan oyun NFTlerinin her biri, kendilerine has özellikler içerecek. Supdrive Virtual Firmware yazılımı ile de NFT oyunlarının sahipleri, oyunlarını oynayabilecek.
Supdrive oyunları başlangıçta arcade odaklı olacak. (Galaga , Pacman veya Asteroid gibi). Ancak Supdrive ürün yazılımı yükseltildiğinde sonunda daha karmaşık hale gelecek. Hofmann, Supdrive’ın çıkış tarihi olarak ekim ayının hedeflendiğini ve muhtemelen o tarihten önce bazı “öncü faaliyetlere” sahip olacağını belirtiyor.
— Supdrive (@supdrive) August 19, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
EIP-1559 ile Yakılan Ethereum Miktarı 70,000’i Geçti
Madencilerin ödüllendirilme sisteminin değiştiği güncellemeden bu yana dolaşımdan çıkarılan Ethereum’un değeri 250 milyon dolara yaklaştı. Yakılan toplam Ethereum miktarıysa an itibariyle 74,000’e dayanmış durumda.
İçindekiler
Londra Güncellemesiyle Yaşananlar
Ethereum’un 5 Ağustos tarihinde uygulamaya giren Londra güncellemesinin ardından blok zincirinde oluşturulan her bir blok ile bir miktar Ethereum’da otomatik olarak dolaşımdan çıkartılıyor. Yakım işlemi çok konuşulan EIP-1559 teklifiyle hayata geçmişti. Bu teklife göre özetle her bir blokta ağdaki işlemler aracılığıyla toplanan komisyonların, madencilere ödül olarak verilmesi yerine bu komisyonlar yakılarak dolaşımdan çıkartılıyor. Madenciler ise komisyonlar yerine artık ağa işlem isteği gönderen kişilerin isteğine göre bıraktığı bahşişleri paylaşıyorlar. Aynı zamanda bu güncelleme ile ağın yoğun olduğu zamanlarda komisyon ücretlerinin müzayede mantığıyla arşa çıktığı sistem de değiştirildi. Artık Ethereum’da ağın yoğunluğundan bağımsız olarak daha sabit bir komisyon ödemesi alınıyor. Londra güncellemesi ve EIP-1559 ile ilgili detaylı bilgi almak için bağlantılı haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
Ethereum’un Londra Hardfork’una saatler kaldı. Bir felaket yaşanabilir mi?
Londra hardforku sonrası Ethereum tabanlı tokenlar yükselişte!
Londra Hardfork’u sonrası yakılan Ethereumların ederi 30 milyon doları aştı!
Ethereum ağında bu güncellemeden önce bir yakım işlemi gerçekleşmiyordu. Ethereum’un maksimum arzında da bir limit olmadığı için her bir blok ile 2 Ethereum üretilerek ve arz miktarını sürekli olarak arttırarak büyük bir enflasyonist etki yaratıyordu. Bu durum da Ethereum fiyatının yükselmesi önünde bir engel teşkil ediyordu. Şu anki durumda ise Ethereum hala limitsiz bir arza sahip ve dolaşımdaki Ethereum arzı, her bir blok ile yakılandan daha fazla üretildiği için yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla Ethereum’daki deflasyonist beklenti tam olarak gerçekleşmese de en azından enflasyonist etkinin azaltılması Ethereum’a faydası dokunmuş ve dokunacağa benziyor.
En Çok Ethereum Yakanlar
Yakım işlemi, yakılacak kripto paraların sahipsiz, inaktif bir adrese gönderilmesiyle gerçekleşiyor. Bu şekilde gönderilen kadar miktar geri döndürülemeyecek bir şekilde dolaşımdan çıkartılmış oluyor. Yakılan Ethereumlar ise “gas fee” adı verilen ağda işlemlerin gerçekleştirilmesi için ödenen komisyon ücretlerinden geliyor. Daha karmaşık işlemler için daha fazla komisyon ödeniyor. Örneğin bir NFT pazaryerinde bir tokenı transfer etmek için ödenen komisyon normalin dört katı kadar tutuyor. En büyük NFT pazaryeri olan ve aynı zamanda en büyük komisyon ödeyicisi OpenSea, son 24 saatte neredeyse 430 kadar Ethereum’un yakılmasına aracı olmuş durumda. Bu miktar da anlık olarak 1.4 milyon dolar civarı bir değere sahip. Toplamda ise 9000 civarında Ethereum yakılmış durumda. Son zamanın NFT trendi Cryptopunk’lar sayesinde OpenSea’nin işlem hacmi bir hayli artmıştı.
Uniswap, en çok Ethereum yakmada ikinci durumda. Uniswap üzerinden basit bir token değişimi yapmak için yaklaşık 20 dolar kadar bir komisyon ödenmesi gerekiyor. Uniswap’ta Versiyon 2 ve 3 birlikte son 24 saatte 1.3 milyon dolar değerindeki 400 kadar Ethereum yakılmış durumda. Toplamda ise Uniswap aracılığıyla yakılan Ethereumlar 5000’i aşmış durumda.
Üçüncü sıra ise popüler kripto para oyunu Axie Infinity‘nin elinde. Dünya çapında bir çılgınlığa dönüşmüş oyun aracılığıyla son 24 saatte 550 bin dolar değerindeki 170 Ethereum yakılmış. Sırayı Tether (USDT), Metamask, Sushiswap ve USDC takip ediyor.
Ethereum’un Önünde Neler Var?
Ethereum kendisi için çok önemli bir mihenk taşı olarak gördüğü Ethereum 2.0 yolunda giderken önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ethereum 2.0 ile madencileri tamamen aradan çıkartacak olan Ethereum, Proof of Work (PoW) konseptinden Proof of Stake (PoS) konseptine geçiş yaparak ağdaki işlemlerin çözülmesi için stake yapan yatırımcılara güvenecek. Ethereum 2.0 stake yapan kişiler, 32 Ethereumlar’ını ağa kitleyerek karşılığında 1 node sahibi olacaklar. Node’lar tarafından gerçekleştirilen işlemler sayesinde de ödüllendirilecekler.
Ethereum sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda Bitcoin’in tahtına da göz dikmiş durumda. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Cardano Kurucusu Hoskinson’un Canlı Yayını, ADA Fiyatının Son Durumu…
EIP-1559 ile Yakılan Ethereum Miktarı 70,000’i Geçti
Computer Space ve Ötesi: Oyunların 50 Yılı
Clubhouse, Afganistan Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Gizledi
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.