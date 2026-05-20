Google, I/O 2026 etkinliğinde platformun geleceğine dair önemli duyurular gerçekleştirdi. Google Play AI odaklı güncellemeler, kullanıcıların uygulama keşfetme süreçlerini daha akıllı ve görsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Kullanıcıların uygulama mağazasındaki deneyimini dönüştürmeyi amaçlayan bu yenilikler, aynı zamanda geliştiriciler için de yeni fırsatlar yaratıyor. Peki, yeni nesil Google Play AI yetenekleri mobil deneyimi nasıl etkileyecek?

Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş uygulama keşfi

Google Play, Gemini entegrasyonu sayesinde artık çok daha geniş bir ekosistemle çalışıyor. Uygulama ve oyunlar, doğrudan Android ve web üzerinden Gemini uygulaması aracılığıyla keşfedilebilir hale geliyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulamalarını milyonlarca Gemini kullanıcısına ulaştırma şansı elde ediyor.

Yılın ilerleyen dönemlerinde Gemini, 450 binden fazla film, dizi ve spor yayını ile ilgili uygulamaları da kullanıcılara önermeye başlayacak. Böylece belirli bir içeriğin hangi platformda yayınlandığını bulmak, kullanıcılar için oldukça pratik bir hale gelecek. Google Play AI altyapısı sayesinde arama sonuçları çok daha bağlamsal ve hedefe yönelik çalışıyor.

Ask Play ve Play Shorts ile yeni dönem

Halihazırda uygulama mağazasındaki listelemeler için sunulan yapay zeka tabanlı soru-cevap özelliği, Ask Play ile daha kapsamlı bir boyuta taşınıyor. Kullanıcılar artık basit anahtar kelimelere bağlı kalmadan, doğal dilde sorular sorabilecek ve etkileşimli bir sohbet aracılığıyla ihtiyaçlarına en uygun uygulamaları bulabilecekler.

Bir diğer yenilik olan Play Shorts ise uygulama keşfini görselleştirmeyi amaçlıyor. Dikey formattaki kısa videolardan oluşan bu besleme, kullanıcılara bir uygulamayı indirmeden önce arayüzü ve genel işlevselliği hakkında hızlı bir ön izleme sunuyor. Şu an için ABD’de sınırlı sayıda geliştiriciyle test edilen bu özelliğin, uygulama indirme kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Geliştiriciler için Gemini destekli araçlar

Google, yalnızca kullanıcıları değil, geliştiricileri de kapsayan önemli araçlar tanıttı. Yeni Gemini destekli Google Play Console deneyimi, uygulama listelemelerinin yerelleştirilmesini hızlandırıyor. Geliştiriciler, CSV dosyaları veya Google Sheets kullanarak yerelleştirme süreçlerini yönetirken, Gemini çevirileri otomatik olarak tamamlıyor.

Para kazanma tarafında da iyileştirmeler dikkat çekiyor. Ödeme başarısızlıkları durumunda abonelik erişimini hemen kesmek yerine, düşük riskli kullanıcılar için arka planda tekrar deneme yapan bir mekanizma devreye alınıyor. Ayrıca geliştiriciler, artık doğrudan Google AI Studio üzerinden metin komutlarıyla Android uygulamaları geliştirebiliyor.

Gemini nedir?

Gemini, Google tarafından geliştirilen, metin, kod, ses ve görsel gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapay zeka modelidir. Google’ın çeşitli hizmetlerine entegre edilen bu teknoloji, kullanıcıların sorularını yanıtlamak, karmaşık görevleri otomatize etmek ve dijital içerik üretmek için tasarlanmıştır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google Play AI özelliklerinden olan Ask Play ve Play Shorts uygulamaları daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak mı?