Kripto Para
Japon kripto para borsası Bitpoint Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi!
Japon kripto para borsası Bitpoint, bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi. Bitpoint tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada borsanın ADA listelemesi yapacağı ve bunu yapan ilk Japon borsası olacağı bildirilmişti.
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Bitpoint, ADA listelemesi ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre ADA, Bitpoint borsasında 25 Ağustos günü saat 23:30 UTC’de listelenecek. Listeleme, ülkemizde TSİ 26 Ağustos 02:30’a denk geliyor.
Bilindiği üzere Japonya, bulunduğu bölge içerisinde kripto para borsalarına yönelik son derece katı düzenlemeleri bulunan bir ülke. Cardano’nun Japon borsasında listelenecek olması, yetkililerin nispeten olumlu yaklaşımlar içerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Diğer taraftan Cardano ağında beklenen büyük Alonzo hard forkunun gerçekleşmesine de çok kısa bir süre kaldı. Alonzo’nun 12 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yükseltme ile birlikte Cardano’nun akıllı sözleşmesi tanıtılacak. Şu anda akıllı sözleşme pek çok borsa ve dApp geliştiricisi tarafından test ediliyor.
Popüler altcoinlerden biri olan ADA, geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi 2 dolar seviyesine göz kırpmıştı. Son 1 hafta içerisinde %15,54 değer artışı yaşayan ADA fiyatı yazı sırasında 2,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
Hollanda Merkez Bankası, Binance’a Uyarıda Bulundu
Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’a (DNB) göre Binance , Hollanda’da ilgili faaliyetlerini uygun lisansa sahip olmadan gerçekleştiriyor.
Banka bugün yayınladığı bir uyarıda , “Binance, gerekli resmi kayıt olmadan Hollanda’da kripto hizmetlerini gerçekleştiriyor” dedi.
Açıklamaya göre, yapılan kripto para ticareti, Hollanda’daki kara para aklama veya terörle mücadele finansmanı mevzuatına uygun gözükmüyor. Banka, “Bu, müşterilerin kara para aklama veya terörün finansmanına karışma riskini artırabilir” dedi. Ayrıca bu durum bir merkez bankasının veya finansal otoritenin Binance’i lisanssız faaliyet gösterdiği için ilk uyarması da değil.
Daha önce Japonya, Malezya, İtalya, İngiltere ve Cayman Adaları’da Binance’a uyarıda veya yaptırımda bulunmuştu.
Binance, DNB’nin duyurusunun ardından bir açıklama yaptı ;
“DNB’nin Hollanda’da bizimle ilgili yaptığı bildirimin farkındayız. Uyumluluk konusundaki çabalarımızı iki katına çıkarma sözünü vererek Binance’ın, gerekli kayıt için başvuruda bulunma sürecinde olduğunu bildirmek isteriz. Yakın gelecekte olumlu yollar katederek DNB ile yapıcı bir şekilde çalışacağımızı umut ediyoruz.” dedi Binance sözcüsü.
“Binance uyumluluğu çok ciddiye alıyor ve henüz DNB’ye resmi olarak kayıtlı olmasak da, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için araçları ve prosedürleri içeren sağlam bir programımız var. Kullanıcılarımızın çıkarlarının devam etmesinin Binance için kilit önemde olduğunu vurguluyoruz. Kesinlikle korunmalı,” diye ekledi sözcü.
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Kripto Para
Socios, Chicago Bulls ile ortaklık kurdu!
Spor ve eğlence endüstrisini blok zincir teknolojisine taşıyan önemli isimlerden biri olan Socios, önemli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ile bugüne kadar pek çok ortaklık kurmuş olan Socios, bu ortaklıklara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Socios, önemli NBA takımlarından biri olan Chicago Bulls ile ortaklık kurdu.
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🏆🏆🏆🏆🏆🏆One More Dance.
We are extremely proud to announce that 6 time champions @chicagobulls have joined the fam. pic.twitter.com/9mLiha9lx1
— Socios.com (@socios) August 18, 2021
Taraftarlar ile takımların daha yakın ilişki kurabilmelerini sağlamak amacıyla blok zincir teknolojisi ve ürünlerini kullanan Socios, doğrudan tüketiciye (D2C) bir platform. Kulüpler için çıkardıkları taraftar tokenlar ile beraber taraftarların kulüpler ile etkileşimlerini direkt olarak sağlayabilmelerini, takımları ile ilgili konularda oy kullanabilmelerini ve bunun gibi pek çok imkanı yaratan Socios, blok zincir teknolojisini spor endüstrisinde temsil eden en güzel ve önde gelen örneklerden.
Platform, bugüne dek 40’tan fazla dünyaca ünlü spor kulübünü bünyesine kattı. FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal ve FC Barcelona gibi önemli kulüpleri bünyesinde barındıran platform, ağını büyütmeye her geçen gün devam ediyor. Ağ içerisinde Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi Türk kulüpleri de bulunuyor.
Socios tarafından açıklanan en son ortaklık olan Chicago Bulls, platformun Amerika Birleşik Devletleri spor endüstrisindeki genişleme hamlesinin bir parçası. Kurulan ortaklık NBA fanları tarafından oldukça heyecanla karşılandı. Chicago Bulls Gelir ve Strateji Başkan Yardımcısı Matt Kobe ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Chicago Bulls’ta, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızla etkileşim kurmanın yenilikçi yollarını belirlemekten gurur duyuyoruz ve bize yardımcı olması için Socios.com ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Vizyonumuzu paylaşan ve Bulls’un blok zincir teknolojisini uygulamada bir adım daha atmasına izin verecek kaynaklara sahip bir şirketle güçlerimizi birleştirebildiğimiz için şanslıyız.”
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