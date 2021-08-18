Japon kripto para borsası Bitpoint Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi!

Japon kripto para borsası Bitpoint, bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi. Bitpoint tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada borsanın ADA listelemesi yapacağı ve bunu yapan ilk Japon borsası olacağı bildirilmişti.

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Bitpoint, ADA listelemesi ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre ADA, Bitpoint borsasında 25 Ağustos günü saat 23:30 UTC’de listelenecek. Listeleme, ülkemizde TSİ 26 Ağustos 02:30’a denk geliyor.

Bilindiği üzere Japonya, bulunduğu bölge içerisinde kripto para borsalarına yönelik son derece katı düzenlemeleri bulunan bir ülke. Cardano’nun Japon borsasında listelenecek olması, yetkililerin nispeten olumlu yaklaşımlar içerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Diğer taraftan Cardano ağında beklenen büyük Alonzo hard forkunun gerçekleşmesine de çok kısa bir süre kaldı. Alonzo’nun 12 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yükseltme ile birlikte Cardano’nun akıllı sözleşmesi tanıtılacak. Şu anda akıllı sözleşme pek çok borsa ve dApp geliştiricisi tarafından test ediliyor.

Popüler altcoinlerden biri olan ADA, geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi 2 dolar seviyesine göz kırpmıştı. Son 1 hafta içerisinde %15,54 değer artışı yaşayan ADA fiyatı yazı sırasında 2,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.