OpenAI, popüler masaüstü uygulaması Codex için Computer Use özelliğini macOS platformuna taşıdı. Artık kullanıcılar, bilgisayarları başında olmadıklarında veya ekranları kilitli durumdayken bile yapay zeka aracılığıyla çeşitli komutları gerçekleştirebiliyor. Peki bu yeni yetenek, OpenAI Codex deneyimini nasıl dönüştürüyor?

OpenAI Codex ile kilitli ekranda işlem dönemi

Geliştiriciler tarafından paylaşılan bilgilere göre, OpenAI Codex kullanıcıları artık telefonlarından gönderdikleri görevleri, Mac ekranı kapalı veya kilitli olsa dahi çalıştırabiliyor. Bu işlev, özellikle bilgisayar başında fiziksel olarak bulunulmadığı anlarda, masaüstü uygulamalarıyla etkileşime girmek isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Sistemin çalışması için kullanıcıların öncelikle Computer Use eklentisini kurması ve gerekli izinleri tanımlaması gerekiyor. Bu süreçte macOS üzerinde Ekran Kaydı ve Erişilebilirlik izinlerinin verilmesi, uygulamanın işlevselliği için kritik önem taşıyor. İzinlerin onaylanmasının ardından yapay zeka; pencereler arasında geçiş yapabiliyor, metin yazabiliyor, menüleri yönetebiliyor ve panoya erişim sağlayabiliyor.

OpenAI, bu özelliğin özellikle komut satırı araçlarıyla gerçekleştirilemeyen işlemlerde öne çıktığını belirtiyor. GUI tabanlı hata ayıklama süreçleri, uygulama ayarlarının değiştirilmesi veya geliştirilmekte olan bir masaüstü yazılımındaki iş akışlarının test edilmesi, bu sistemin temel kullanım alanlarını oluşturuyor.

Güvenlik ve kullanım kısıtlamaları

Uygulama, her yeni yazılım üzerinde işlem yapmadan önce kullanıcıdan izin istiyor. İleri düzey kullanıcılar, belirli uygulamaları “her zaman izin ver” kategorisine ekleyerek süreci hızlandırabiliyor. Ancak sistemin bazı önemli sınırları bulunuyor.

Yapay zeka aracılığıyla Terminal uygulamaları, Codex’in kendi arayüzü veya sistem seviyesindeki yönetici izinleri gerektiren komutlar automate edilemiyor. Ayrıca bu özellik, çıkış aşamasında Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre’deki kullanıcılara sunulmuyor.

Computer Use nedir?

Computer Use, yapay zeka modellerinin doğrudan bir bilgisayarın arayüzüyle, bir insan gibi fare ve klavye kullanarak etkileşime girmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu yapı, modelin yazılımsal kısıtlamaların ötesine geçerek masaüstü uygulamalarını kontrol etmesine olanak tanır.

İlginizi Çekebilir: OpenAI Codex yapay zeka kod yazma aracı çıktı! Nasıl kullanılır?

İlginizi Çekebilir: OpenAI, Codex yeteneklerini mobil uygulamaya taşıdı! Bilgisayarınızdaki işlemleri telefondan yönetmek ister misiniz?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OpenAI Codex üzerinden kilitli bir Mac bilgisayarı kontrol etme imkanı günlük iş akışınızı kolaylaştırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!