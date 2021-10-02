Yeni iOS 15, Kullanıcıları iOS 14 Kadar Heyecanlandırmadı!

Apple’ın 20 Eylül’de tüm dünya ile beraber ülkemizde de kullanıma sunduğu iOS 15 güncellemesi, 2015 yılında çıkan iPhone 6S ve üstü bütün cihazlarda kullanılabiliyordu. Apple’ın eski sayılabilecek cihazları bile yeni sürüme yükseltmesi, birçok kullanıcı tarafından takdir edilmişti.

Ancak Apple’ın iOS 14.8 güncellemesi ile kullanıcıların iOS 15 sürümüne geçmeden güvenlik güncellemelerini almasına olanak vermesi ve iOS 15’te “devrim” olarak nitelendirilebilecek yenilikler olmaması, yeni sürüme geçiş oranını önceki yıla göre düşürdü. Anlaşılan o ki iOS 15, kullanıcıları iOS 14 kadar heyecanlandırmamış.

iOS 15’in Yüklenme Oranı iOS 14’ün Yarısı Kadar

Yeni sürümün çıkmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti, ancak iOS 15 kullanıcılarının sayısı beklentilerin altında kalmış olabilir. AppleInsider’dan son gelen verilere göre, iOS 15 sürümü, güncellemeye uygun olan cihazların sadece %20.74’üne yüklenmiş durumda. Bu aslında kötü bir başarı değil, ancak geçen seneyle kıyaslanınca durum değişiyor.

Aynı zaman aralığında iOS 14’ün yüklenme oranı %41 civarındaydı. Bu oran, iOS 15’in neredeyse iki katı. Apple’ın cihazları yavaşlattığı haberleri herkesin aklını kurcalarken edinilen bu başarı, firmanın yüzünü güldürmüştü.

iOS 15’in yüklenme oranındaki azlığın nedeninin, yeni sürümün güncellemeye değer özellikler sunmadığının düşünülmesi ve sürümü ilk yükleyenlerin yorumları olduğu konuşuluyor. iOS 15’i cihazlarına yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, ekranın dokunmaları algılamaması ve depolama alanı dolu olmamasına rağmen depolamanın dolu olduğu bildiriminin çıkması gibi önemli hatalar bildirmişlerdi.

Yine de bu istatistiklerin Apple tarafından gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Bu veriler, internet sitelerinin erişim trafiği incelendikten sonra cihazların hangi sürümü kullandığı belirlenerek oluşturulmuş istatistikler. Apple genelde böyle verileri paylaşmıyor.

Aslında iOS 15’e Geçmek İçin Birçok Neden Var

Her ne kadar yüklenme oranları düşük olsa da, iOS 15 temelde önemli yenilikler içeriyor. Hayatımıza Google Lens ile giren fotoğraflardan metin ayıklama özelliği, “Canlı Metin” ile iOS 15 cihazlarda ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Bunun yanında oldukça gelişen ve adı “Odak Modu” olarak değişen “Rahatsız Etme” özelliği birçok kullanıcının beğenisini topladı. Yeni “Odak Modu” kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebiliyor. Öyle ki, bu özellik sayesinde ekrandan kullanıcının dikkatini dağıtabilecek uygulama ve Widget’lar bile kaldırılabiliyor.

iPhone sahiplerini iOS 15’e geçmeye teşvik edecek diğer önemli özellikler ise yenilenen Safari ve “Bildirim Özeti” olarak sayılabilir. “Bildirim Özeti” sayesinde kullanıcılar istedikleri bir vakitte bildirimlerini grup halinde görüntüleyebilecekler, bu sayede kullanıcıların bildirimler ile sürekli rahatsız edilmemesi amaçlanmış. Yenilenen Safari ise sekme çubuğunu alta taşıyarak tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca yeni “Genişletme” özelliği sayesinde iPhone modelleri de Safari’de eklenti desteğine sahip oluyor.

Bu yenilikler aslında buz dağının görünen yüzü. Güncelleme ile Siri’nin yenilenen konuşma tanıma sistemi, birçok yararlı özelliğe kavuşan “Sağlık” uygulaması, Android ve Windows cihazlarla görüşme desteğine kavuşan FaceTime gibi yenilikler de iOS 15 ile iPhone cihazlara sunuluyor.

Peki siz iOS 15’e geçtiniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Apple’ın en yeni sürümünden haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip edin!

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