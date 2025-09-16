Yerli otomobil Togg T10F sonunda beklenen adımı attı ve ön siparişe açıldı. Ancak ilgi o kadar yoğundu ki, “hazır konfigürasyonlu hızlı teslim” stokları yalnızca birkaç saatte tükendi. Peki Togg T10F almak isteyen kullanıcılar bundan sonra ne yapacak? T10F teslimat tarihi ne zaman?

Togg T10F teslimat tarihleri ne zaman?

Togg T10F, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor. Şirketin paylaştığı bilgiye göre T10F teslimat tarihi versiyonlara göre değişiyor. Buna göre V1 kısa menzil için tahmini teslimatlar ekim-kasım, V1 uzun menzil için kasım-aralık, V2 uzun menzil için ise eylül-ekim aylarında gerçekleştirilecek.

Togg T10F özellikleri neler?

Bu durum, Türkiye pazarında yoğun talep gören modellerin farklı dönemlerde yollara çıkacağını gösteriyor. Togg T10F, dört farklı versiyonla satışa sunuluyor: V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil, V2 RWD Uzun Menzil ve V2 AWD. Tüm arkadan itişli modellerde 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor.

Donanım tarafında Togg T10F beklentileri karşılıyor. Modelde soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12 inç dijital gösterge, 29 inç multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol paneli, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur ve far sensörleri gibi pek çok özellik standart olarak sunuluyor.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F fiyatı resmen açıklandı! Yeni Togg T10F kaç para?

Ayrıca V1 kullanıcıları için “Teknoloji ve Konfor Paketi” adı verilen ek bir seçenek bulunuyor. Bu paket ile dijital anahtar hazırlığı, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma gibi ekstra özelliklere sahip olmak mümkün. T10F yalnızca teknik verileriyle değil, aynı zamanda kabin içi modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Geniş dijital ekran düzeni, sürücüye bilgi aktarımında kolaylık sağlarken, minimalist dokunmatik kumanda paneli aracın teknolojik yönünü ön plana çıkarıyor. Türkiye’deki kullanıcıların özellikle uzun menzil ve hızlı şarj avantajına büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bu da T10F teslimat tarihi beklentilerini daha kritik hale getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? T10F’in Türkiye pazarındaki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!