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Akıllı Telefonlar

iOS 15 ile Gelecek Yenilikler

iOS 15 ile birlikte birçok yeni özellikte beraberinde geliyor. iPhone’unuzu güncellediğinizde; odak modu, çeşitli uyarılar ve arka plan sesleri gibi güncelemeler alacaksınız. Bununla birlikte, iOS sürümlerinde her yıl Apple’ın açılış konuşmalarında sözü geçmeyen bir dizi küçük yükseltme vardır. Bu açıklanmayan gizli özellikler, kesinlikle hayatınızı kolaylaştıracak iyileştirmeleri içerir. Bu nedenle sizlere iOS 15’in en önemli 15 özelliğini vurgulayacağız.

1. Aramalarınızda kendi mikrofonunuzu kapattığınız zaman sesli bir uyarı alacaksınız

Bir aramadaysanız ve mikrofonun sesini kapatma düğmesine dokunursanız, iOS 15, mikrofonun sesini kapattığınızı veya açtığınızı anlayabilmeniz için bir uyarı sesiyle sizleri haberdar edecek. Aramalar sırasında farkında olmadan kendimizi ne sıklıkta sessize aldığımızı veya açtığımızı düşünürsek bunun oldukça harika bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Artık mikrofonlarımızı kapattığımızda bir uyarı duyabilir ve istenilmeyen utanç verici durumlara düşmekten kaçınabilirsiniz.

2. Ekranınız kilitliyken Spotlight ile arama yapabilirsiniz

iPhone’unuzda çok fazla uygulama varsa ve bu uygulamaları bulmakta güçlük çekiyorsanız illaki Spotlight’a işiniz düşmüştür. Bu yenilik Spotlight’a sık sık işi düşenlere geliyor. Artık ona erişmek için iPhone’unuzun kilidini açmanıza gerek yok. Böylelikle kilit ekranında, önerilen uygulamaların listesini görmek için aşağı kaydırmanız yeterli olacaktır.

Bu konuda bir diğer yenilik, uygulamaları doğrudan Spotlight aramasından silme özelliğinin de olmasıdır. Spotlight’ı kullanarak herhangi bir uygulamayı arayın ve sil seçeneğini görmek için dokunup basılı tutun. Bir uygulamayı içinde olduğu klasörden seçip silmekten daha hızlı olacaktır.

3. Hangi uygulamanın verilerinize eriştiğini kontrol edin

iOS 15, uygulamaların mikrofonunuzu, konum verilerinizi, kameranızı kullandığında işletim sisteminin kayıt yapmasına sağlayan Uygulama Gizliliği Raporu adlı güzel bir özelliğe sahiptir. Haftada bir kez, bu verilerle ilgili bir rapor alacaksınız. Bu, uygulamaların verilerinize ihtiyaç duymadıklarında erişip erişmediğini kontrol etmenizi sağlayacak. Böylelikle bulunduğumuz çağın en değerli metalarından birisi haline gelen verilerimizin gizliliğini kontrol edebileceğiz.

Bunu etkinleştirmek için sırasıyla Ayarlar> Gizlilik> Uygulama İzlemeyi Etkinleştir ve böylelikle Uygulama Gizliliği Raporu özelliğini etkinleştirmiş olursunuz. Ancak bu özelliğin henüz deneme aşamasında.

4. E-Maillerinizden izlenmeyi engelleyin

Şirketler, e-mailleri ne zaman ve nerede açtığınızı kontrol etmek için birçok casus yazılım kullanır. Bu verileri, e-postalara yerleştirilmiş izleme linklerini kullanarak izlerler. iOS 15, Posta Gizliliği Koruması ile bu şekilde izlenmenizi engellemenizi sağlar. IP adresinizi casuslardan gizler ve uygulamadan sizi izlemelerini zorlaştırır. Bu özellik telefonlarınızda varsayılan olarak etkindir olacak, ancak Ayarlar > Posta > Gizlilik Koruması’na giderek emin olabilirsiniz.

5. Yeni iPhone’unuzu hızlı bir şekilde kurmak için iCloud saklama alanını ödünç alın

Eski bir iPhone’dan yenisine geçiyorsanız, iCloud saklama alanı konusunda endişelenmenize gerek yok. Tüm verilerinizi yeni iPhone’unuza kolayca aktarmak için geçici olarak bir miktar depolama alanını ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz. Bunu ayarlamak için Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla’ya gidin .

6. Bir anda çok sayıda bildirim almayacaksınız

Gelen bildirim seslerinden, titreşimlerden ya da görüntü kirliliğinden bıktıysanız bu yenilik tam size göre. Bildirimler sizi bunaltıyorsa ve rahatsız edici uygulamalardan gelen bildirimleri tamamen devre dışı bırakamıyorsanız, iOS 15’te günün belirli bir saatinde belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin bir özetini almanızı sağlayan Bildirim Özeti adlı bir yenilik sizleri bekliyor. Ayarlar > Bildirimler > Planlanmış Özet’e gidebilir ve bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

7. Safari’de sekmeler arasında daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz

iOS 15’te Safari’ye girdiğinizde web adresinin yazılı olduğu bölümden tutup kaydırarak sekmeler arasında çok daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

8. Resimlerden Metin Kopyalama

iOS 15, resimlerdeki metni kopyalamayı ve yapıştırmayı sağlayan harika bir özelliği daha beraberinde getiriyor. Birisi size adresinin, herhangi bir metnin veya e-posta adresinin ekran görüntüsünü gönderirse, bu metin parçalarını ikide bir bakıp yazmadan veya çeşitli OCR uygulamaları aramaya gerek kalmadan adrese kolayca dokunup basılı tutabilir ve hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Bu özellik, metnin okunaklı olması koşuluyla çoğu resim türüyle uyumludur.

9. İnternet olmadan bile Siri’yi kullanın

İnternetin olmadığı bir yerde olsanız bile, iOS 15’teki Siri, belirli komutları yürütebilecek. İnternetten bilgi alamayacak ama alarm ayarları gibi internet gerektirmeyen temel komutları yerine getirebilecek. Artık kronometre, alarm kurmak, rehberdeki kişileri aramak veya SMS göndermek, çeşitli uygulamaları açmak için telefonumuzda internet olmasına gerek yok.

10. Ana ekranı yeniden sıralama

Ana ekranlarınızın mevcut düzenini beğenmiyorsanız, iOS 15 bunu kolayca değiştirmenizi sağlar. Bunu yapmak için, tüm simgeler titremeye başlayana kadar ekrana dokunun ve basılı tutun. Ardından, bağlantı istasyonunun hemen üzerindeki yatay nokta sırasına dokunun . Böylelikle, iPhone’unuzdaki tüm ana ekranları yeniden düzenleyebilirsiniz.

11. Notlar’da kimin neyi değiştirdiğini görebileceksiniz

Notlar uygulamasında paylaşılan bir sürü notunuz varsa, artık kimin neyi değiştirdiğini takip edebileceksiniz. Paylaşılan herhangi bir notu açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve ardından değişiklik kayıtlarını görüntülemek için “Not Etkinliğini Göster”i seçin .

12. Oyun oynarken dikkat dağıtıcı unsurları engelleyin

Oyun oynarken bildirimlerin görünmesini durdurmak için iOS 15’te Odak Modu’nu kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar> Odak bölümüne gittikten sonra ekranın sağ üstt köşesinde yer alan + düğmesine dokunun ve oyunu seçin. Ardından İleri’ye dokunun. Burada, oyun oynarken kimlerin aramalarına veya bildirimlerine izin vermek istediğinizi seçebilirsiniz. Herhangi bunlardan hiçbirine izin vermek istemiyorsanız bunu ayarlayabileceksiniz. Ek olarak bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz.

13. iPad’e yeni özellikler

Yeniliklerin çoğu iOS 15’te olsa da, iPadOS 15’e de birkaç kullanışlı yeni özellik getirilmiş. Pil tüketimini yavaşlatmak için Ayarlar > Pil’e gidebilir ve Düşük Güç Modu’nu etkinleştirebilirsiniz . Üretkenliğe takıntılı olanları da memnun edecek birkaç yararlı çoklu görev modu da yeniliklerden bir tanesi.

 

 

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Ömer Faruk TAŞÇI

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Akıllı Telefonlar

OPPO Satın Alma Rehberi | Hangi OPPO Telefonu Almalıyım?

Yazan:

OPPO

OPPO ülkemizde satışa çıktığı ilk günden beri kullanıcıları tarafından fazlasıyla sevilen ve tüketicilerin gözünden iyi bir yer edinen marka olmayı başardı. Hem giriş segmenti, hem orta segment hem de üst segmente yönelik olan akıllı telefonları ile yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin tercihleri arasında yer almayı başardı. Biz de sizlere bir rehber niteliğinde olacak OPPO akıllı telefonlar listesiyle beraberiz.

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Bizim listemizde giriş segmentinde OPPO’dan alınabilecek en iyi model A15s modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hem tasarımı iyi olsun hem de bataryası uzun süre dayansın diyenler için A74 modeli, kamera konusunda iyi işler başarsın ve bütçemi de fazla zorlamak istemiyorum diyenler için Reno5 Lite, ben her konuda iyi özellikler sunsun; tasarımı ekranı ve kameraları iyi olsun diyenler için de Reno4 Pro ve Reno 5 modelleri öne çıkıyor. Eğer üst segment diye tabir ettiğimiz amiral gemisi olarak da Find X2 modeli öne çıkıyor. Peki sizin satın almak istediğiniz veya hali hazırda sahip olduğunuz OPPO modeli nedir?

 

OPPO A15s teknik özellikleri:

Ekran: 6,52 IPS LCD HD+ 480 nit

İşlemci: MediaTek Helio P35 4/64 – 3/32 Android 10, ColorOS 7.2

Kamera: 13MP+2MP+2MP / 8MP

Batarya: 4230 mAh 10W

Fiyat: 2200TL

 

OPPO A74 teknik özellikleri:

Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 800 nit

İşlemci: Snapdragon 662 4/128 Android 11, ColorOS 11.1

Kamera: 48MP+2MP+2MP/ 16MP

Batarya: 5000 mAh 33W

Fiyat: 2950TL

 

OPPO Reno5 Lite teknik özellikleri:

Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 800 nit

İşlemci: MediaTek Helio P95 8/128 Android 11, ColorOS 11.1

Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP/ 13MP

Batarya: 4310 mAh 30W

Fiyat: 3300TL

 

OPPO Reno5 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 AMOLED FHD+ 90Hz 600 nit

İşlemci: Snapdragon 720G 8/128 Android 11, ColorOS 11.1

Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 44MP

Batarya: 4310 mAh 50W

Fiyat: 4900TL

 

OPPO Reno4 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,5 AMOLED FHD+ 90 HZ HDR10 500 nit

İşlemci: Snapdragon 720G 8/128 Android 10, ColorOS 7.2

Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 44MP

Batarya: 4310 mAh 50W

Fiyat: 4650TL

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Akıllı Telefonlar

Moto E20, Teknik Özellikleri Resmileşti

Yazan:

Motorola Moto E20

Motorola, bu yıl içerisinde Moto G adında bir akıllı telefon serisi piyasaya sürdü ve daha sonrasında da yakın bir zamanda amiral gemisi olarak adlandırdığı Motorola Edge serisini tanıttı. Şimdi ise şirket tamamen Moto E serisi ile giriş seviyesi akıllı telefonlar getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. Son zamanlarda, Moto E30 ve Moto E40’ın piyasaya sürülmesiyle ilgili bolca sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şirket, Samsung tarafından uygulanan cihazın isminde geçen numara ne kadar küçük ise özellikleri de o kadar düşük, ne kadar büyük ise o kadarda yüksek özelliklere sahip olma izlerini kullanıyor. Moto E20, mütevazı bir akıllı telefona ihtiyaç duyanlar için bir başlangıç ​​adımı gibi görünüyor. Cihazın fiyatı ise sadece 100€ (vergisiz 996,15 Türk Lirası).

Moto E20 Özellikleri

Moto E20

Moto E20, HD+ çözünürlüğe (1.400 x 720) sahip 6,5 inç LCD ekran ile birlikte geliyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz 60 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel ile geliyor, bu fiyat aralığında daha fazlasını beklememek gerekir. Cihaz, piyasadaki çoğu giriş seviyesinde olan modeller gibi ekranında bir su damlası çentiği ile birlikte geliyor. Yeni cihazlar gibi çerçeveleri ince değil oldukça kalın yan çerçevelere ve kalın bir alt tarafa sahip. Cihazın arka tarafında geçiş yaparsak, çift kamera ile karşılaşıyoruz. 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik oluşturucu kamera eşlik ediyor. LED flaş için ise kameraların altında küçük bir şekilde yer alıyor.

Kasanın içerisinde ise, Unisoc T606 işlemcisine sahip. Bu işlemci 1,6 GHz saat hızına sahip ve sekiz çekirdekli bir işlemcidir. Ayrıca cihaz 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama ile gelmekte. 32 GB çoğu kullanıcı için küçük gelse de önlem olarak mikro SD kart yuvası kullanılarak depolamayı arttırma seçeneğine sahip. Cihaz ayrıca 2 GB Ram ile birlikte geldiği için cihazı zorlamamak için ve daha hızlı olması için Android 11 Go sürümünü kullanıyor.

Moto E20, gücünü 4.000 mAh pilden alıyor ve USB-C bağlantı noktası ile 10 W normal şarjı destekliyor. Ayrıca telefon IP52 sertifikası ile su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.

Motorola cihazı Avrupa’da satışa çıkarmak için gelecek aya kadar bekleyecek. Cihaz şimdilik sadece Mavi ve Gri renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

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