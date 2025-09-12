Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük projelerinden biri olan Togg, geleceğe yönelik stratejik hamlelerini duyurmaya devam ediyor. IAA Mobility 2025 etkinliğinde gerçekleştirilen bir basın toplantısında, Togg yönetim kurulu üyeleri tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların odağında, markanın yeni model çalışmaları ve uluslararası pazarlara yönelik planları yer aldı. Özellikle Togg T8X modeli, merakla beklenen yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

Togg’un Yeni Atılımları: Togg T8X Modeli ve Küresel Hedefler

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş, etkinlikte sadece T10F modelinin tanıtımını yapmakla kalmayıp, şirketin önümüzdeki dönemdeki yol haritasını da detaylandırdılar. Karakaş’ın açıklamalarına göre, mühendisler şimdiden Togg T8X üzerinde çalışmaya başladı. Bu yeni modelin, T10X’in daha kompakt bir versiyonu olarak C-SUV segmentinde konumlandırılması bekleniyor.

T10X ve T10F modelleri arasında geçen 2,5 yıllık sürenin, Togg T8X modelinin geliştirilme sürecinde daha da kısalacağı belirtildi. Bu da markanın model gamını daha hızlı genişletme hedefinin bir göstergesi.

Basın toplantısında, Togg T8X modelinin yanı sıra, şirketin uluslararası büyüme stratejileri de gündeme geldi. Togg, Almanya pazarında güçlü bir yer edindikten sonra İtalya ve Fransa gibi önemli Avrupa pazarlarına da girmeyi hedefliyor. Bu durum, markanın küresel bir oyuncu olma vizyonunu pekiştiriyor.

Daha önce gündeme gelen “Çinli ortaklık” iddialarına ise Fuat Tosyalı ve Gürcan Karakaş net bir yanıt verdi. Halihazırda beş güçlü ortağa sahip olduklarını ve yeni bir ortağa ihtiyaç duymadıklarını belirterek, bu söylentileri yalanladılar. Bu açıklama, Togg’un mevcut yapısıyla büyüme kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, şirketin gelecekte halka arz olabileceği yönündeki ifadeler de dikkat çekti. Bu potansiyel halka arz, markanın finansal yapısını güçlendirmesi ve yatırımcılara açılması açısından büyük bir adım olabilir.

Toplantıda, Microsoft Türkiye ile ortaklaşa geliştirilen Can.ai yapay zekâ platformu da tanıtıldı. Bu platform, Togg araçlarındaki teknolojik yetenekleri daha da ileriye taşıyacak. Ayrıca, Togg‘un Euro NCAP‘ten aldığı 5 yıldızlık güvenlik derecesi, markanın uluslararası standartlara uygunluğunu ve kalitesini kanıtlıyor. Bu başarı, özellikle Almanya gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda Togg’un elini güçlendirecek bir unsur olarak görülüyor.

Togg T8X gibi yeni modellerle ve uluslararası pazarlardaki genişleme stratejileriyle Togg, Türkiye’nin teknoloji ve otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Şirketin hedefleri iddialı olsa da, şu ana kadar elde ettiği başarılar, bu hedeflere ulaşma potansiyelini gözler önüne seriyor. Gelecek dönemde Togg’un atılımları, otomotiv dünyasında yakından takip edilecek.

