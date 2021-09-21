Akıllı Telefonlar
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
20 Eylül 2021 tarihi (Dün) itibariyle Apple iOS’un yeni sürümü iOS 15’i destekleyen tüm telefonlarına kullanıma açtı. Biz de iOS 15 alacak olan en eski telefona yani 6 yıllık iPhone 6S’e yükledik ve yeniliklere göz attık. Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 15 iPhone 6S’te nasıl çalışıyor görmek ister misiniz?
Bakmakta fayda var: iOS 15 ile Gelecek Yenilikler
Gelen özelliklerin birçoğunu iPhone 6S-7-8 ve Plus modeller maalesef desteklemiyor. Apple bunun sebebinin de içerisinde bulunan işlemcilerden kaynaklı olduğunu dile getiriyor. İçerisinde A12 Bionic işlemcisinden sonraki işlemcileri bulunduran telefonlar ise tüm özellikleri eksiksiz bir şekilde kullanabiliyorlar.
iPhone 6S’te denediğimiz bazı yenilikler ise şu şekilde:
1:10 Yeni Widgetlar
1:22 Yenilenen Hava Durumu
2:35 Safari’deki Güncelleme
3:05 Fotoğraf- URL ve yazı kopyalama
4:05 Bildirim Gruplama
5:22 Facetime Yenilikleri
6:08 Odak Modu
8:59 Haritalar
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo 2 Modelinden Yeni Bilgiler Geldi!
Son zamanlarda katlanabilir telefonlara artan ilgi nedeniyle birçok firma bu yönde yatırım yapmaya başlamıştı. Dün yaptığımız Google Pixel Fold haberinden sonra gelen, Apple tarafının da katlanabilir telefon üreteceği söylentileri gündemi hareketlendirmişken bir başka haber de Microsoft Surface Duo 2 modelinden geldi.
İlk katlanabilir telefonu olan Surface Duo modelinde umduğunu bulamayan Microsoft, uzun zamandır Surface Duo 2 modelinin üzerinde çalışıyordu. Firmanın 22 Eylül’de yapacağı Surface Event ile tanıtılması beklenen cihazdan gelen son bilgilere göre, Surface Duo 2 sonunda FCC’den onay aldı. Bu onay belgeleri, kısa bir süre önce tasarım detayları sızan cihaz hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarıyor.
NFC, 5G, Kablosuz Şarj Ve Ultra Geniş Bant Desteği !
My Laptop Guide ve Windows Central tarafından erişilen belgelere göre cihazda işlemciye entegre bir 5G modemi yer alıyor. Söylentilere göre bu modem, entegre 5G modemine sahip işlemciler arasında en popüler işlemci olan Qualcomm Snapdragon 888 5G yonga setiyle beraber gelecek. Bir önceki nesil Surface Duo modelinde Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti kullanılması ve firmanın MediaTek gibi tartışmalı bir işlemci kullanmayı göze alamayacağı düşünüldüğünde bu söylentiler daha da kuvvetleniyor.
Bağlantı teknolojileri konusunda eli güçlü olan Surface Duo 2, 5G’nin yanında WiFi 6 (802.11 ax), NFC ve Ultra Geniş Bant desteği de sunacak. NFC desteği sayesinde Google Pay gibi sistemleri kullanması beklenen cihaz, Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde de Apple’ın çokça kullandığı AirTags benzeri teknolojileri destekleyebilecek.
Bir önceki nesilde yer verilmeyen ve bu yüzden çok eleştiri alan kablosuz şarj teknolojisi konusunda da güzel haberler var. Surface Duo 2, sonunda Qi kablosuz şarj desteğine kavuştu. Şimdilik kablosuz şarjın kaç Watt olacağı bilinmese de en az 15 Watt seviyesinde olması bekleniyor.
Cihazın diğer donanımsal özellikleri ise henüz kesinleşmiş değil. Ancak söylentiler 8 GB bellek, iki ekran için de 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 4.400 mAh batarya sunulacağı yönünde. Eğer bu bilgiler doğruıysa Surface Duo 2, katlanabilir telefon pazarı için önemli bir oyuncu olabilir.
Fiyatı Ne Olacak ?
Bir önceki nesil Surface Duo modelleri 1.399 dolar fiyat etiketine sahipti. Sadece Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulan cihaz, son teknolojileri barındırmamasına rağmen sahip olduğu yüksek fiyat ile tepki çekmişti. Ancak Surface Duo, son zamanlarda yapılan indirimler ile 700 dolar seviyesini gördü. Yine de bu indirimlere rağmen cihazın beklenen satış rakamlarını yakalayamaması Microsoft için hayal kırıklığı olmuştu.
Bir önceki sefer yaptığı hatayı tekrar etmek istemeyen firma, bu sefer cihazın tanıtım fiyatında herhangi bir artışa gitmeyecek gibi görünüyor. Söylentiler doğruysa, geçen sene yüksek olduğu için eleştirilen 1399 dolarlık satış fiyatının, Samsung’un Galaxy Z Fold 3 modelinin 1800 dolarlık satış fiyatının yanında uygun kaldığını söyleyebiliriz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri Açıklandı
Apple’ın iPhone’larının pil ömrü, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Android telefonların gerisinde kalıyor. Birkaç yıl önce Apple hala 3.000 mAh altında pil kapasitesi sunarken, Android akıllı telefonlar 4.000 mAh pil kapasitesinin üzerine çıkmıştı. Geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 12 serisi, önceki serilerine bakılarak biraz daha gerideydi. Neyse ki yeni iPhone 13 serisi artık iPhone 12 serisine göre bir gelişme içeriyor.
iPhone 13 serisi neredeyse bir hafta önce tanıtıldı. Her zamanki gibi, Apple pil ömrü iyileştirmeleri yaptı, ancak kapasiteleriyle ilgili ayrıntıları açıklamama kararı verdi. Ancak pil kapasitelerinin öğrenilmesi uzun bir zaman almadı. iPhone 12 serisine göre pillerin kapasitesini arttırdığını söyleyebiliriz. Pro Max artık en yaygın Android telefonlarla pil kapasitesi aynı bölgede bulunan tek cihaz.
iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri
Daha küçük model olan iPhone 13 mini şu anda piyasadaki en küçük pil kapasitelerinden biri olan 2.438 mAh pil ile geliyor. Ancak bu kapasite iPhone 12 mini serisine göre yüzde 9’luk bir artışı temsil ediyor. Mini modeli kesinlikle akıllı telefonunu gün içinde birden fazla şarj etmek isteyenler için kullanabilecekleri bir telefon değil.
iPhone 13, geçen yılki modele göre yüzde 15’lik bir artış ile 3.240 mAh pil gücüne sahip. iPhone 13 Pro modeline baktığımız zaman o da geçen yılki modele göre yüzde 11’lik bir artış ile 3.125 mAh pil gücüne sahip.
Son olarak sırada en büyük modeli olan Pro Max var. Pro Max geçen yılki modele göre yüzde 20’lik bir artış ile 4.373 mAh pil ile birlikte geliyor. Pro Max modeli en yaygın Android telefonlarla pil kapasitesi aynı bölgede bulunan tek cihaz ve bunun yanında en büyük ve en pahalı cihaz.
Pro ve Pro Max modellerinde pil yükseltmelerinin en önemli sebebi Apple’ın bu yıl 120 Hz ekranları tanıtması ve bu paneller yüksek pil tüketimine sebep olması. Ancak en büyük avantajlı cihaz ise iPhone 13 oldu. Çünkü, cihaz pil yükseltmesi aldı ve bu yükseltmeyi harcayabilecek bir 120 Hz ekrana sahip değil. Tüm iPhone’ların yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla gelmesinin beklendiği önümüzdeki yıl Apple’ın pilleri ile sorunlarını nasıl çözeceğini hep beraber göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
Wikipedia İçin Sırada Ne Var?
Türksat-6A Uydusunu SpaceX Fırlatacak!
Spor Antrenmanlarınıza OPPO Band Eşlik Ediyor
Microsoft Surface Duo 2 Modelinden Yeni Bilgiler Geldi!
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
S20 FE (Snapdragon) VS Mi 10T | 144 Hz IPS LCD Mi, 120 Hz AMOLED Mi?
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
S20 FE (Snapdragon) VS Mi 10T | 144 Hz IPS LCD Mi, 120 Hz AMOLED Mi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.