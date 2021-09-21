iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!

Son zamanlarda katlanabilir telefonlara artan ilgi nedeniyle birçok firma bu yönde yatırım yapmaya başlamıştı. Dün yaptığımız Google Pixel Fold haberinden sonra gelen, Apple tarafının da katlanabilir telefon üreteceği söylentileri gündemi hareketlendirmişken bir başka haber de Microsoft Surface Duo 2 modelinden geldi.

İlk katlanabilir telefonu olan Surface Duo modelinde umduğunu bulamayan Microsoft, uzun zamandır Surface Duo 2 modelinin üzerinde çalışıyordu. Firmanın 22 Eylül’de yapacağı Surface Event ile tanıtılması beklenen cihazdan gelen son bilgilere göre, Surface Duo 2 sonunda FCC’den onay aldı. Bu onay belgeleri, kısa bir süre önce tasarım detayları sızan cihaz hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarıyor.

NFC, 5G, Kablosuz Şarj Ve Ultra Geniş Bant Desteği !

My Laptop Guide ve Windows Central tarafından erişilen belgelere göre cihazda işlemciye entegre bir 5G modemi yer alıyor. Söylentilere göre bu modem, entegre 5G modemine sahip işlemciler arasında en popüler işlemci olan Qualcomm Snapdragon 888 5G yonga setiyle beraber gelecek. Bir önceki nesil Surface Duo modelinde Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti kullanılması ve firmanın MediaTek gibi tartışmalı bir işlemci kullanmayı göze alamayacağı düşünüldüğünde bu söylentiler daha da kuvvetleniyor.

Bağlantı teknolojileri konusunda eli güçlü olan Surface Duo 2, 5G’nin yanında WiFi 6 (802.11 ax), NFC ve Ultra Geniş Bant desteği de sunacak. NFC desteği sayesinde Google Pay gibi sistemleri kullanması beklenen cihaz, Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde de Apple’ın çokça kullandığı AirTags benzeri teknolojileri destekleyebilecek.

Bir önceki nesilde yer verilmeyen ve bu yüzden çok eleştiri alan kablosuz şarj teknolojisi konusunda da güzel haberler var. Surface Duo 2, sonunda Qi kablosuz şarj desteğine kavuştu. Şimdilik kablosuz şarjın kaç Watt olacağı bilinmese de en az 15 Watt seviyesinde olması bekleniyor.

Cihazın diğer donanımsal özellikleri ise henüz kesinleşmiş değil. Ancak söylentiler 8 GB bellek, iki ekran için de 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 4.400 mAh batarya sunulacağı yönünde. Eğer bu bilgiler doğruıysa Surface Duo 2, katlanabilir telefon pazarı için önemli bir oyuncu olabilir.

Fiyatı Ne Olacak ?

Bir önceki nesil Surface Duo modelleri 1.399 dolar fiyat etiketine sahipti. Sadece Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulan cihaz, son teknolojileri barındırmamasına rağmen sahip olduğu yüksek fiyat ile tepki çekmişti. Ancak Surface Duo, son zamanlarda yapılan indirimler ile 700 dolar seviyesini gördü. Yine de bu indirimlere rağmen cihazın beklenen satış rakamlarını yakalayamaması Microsoft için hayal kırıklığı olmuştu.

Bir önceki sefer yaptığı hatayı tekrar etmek istemeyen firma, bu sefer cihazın tanıtım fiyatında herhangi bir artışa gitmeyecek gibi görünüyor. Söylentiler doğruysa, geçen sene yüksek olduğu için eleştirilen 1399 dolarlık satış fiyatının, Samsung’un Galaxy Z Fold 3 modelinin 1800 dolarlık satış fiyatının yanında uygun kaldığını söyleyebiliriz.