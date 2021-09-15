Kripto Para
Yeni Bir DeFi Hack Alarmı! 1 Milyon Dolardan Fazla Kayıp Var…
Merkezi olmayan finans (DeFi) saldırıları son dönemlerde yoğun bir şekilde devam ederken, yeni bir hack daha yaşandı. PeckShield analiz şirketinden gelen bir habere göre NowSwap saldırıya uğradı ve 1 milyon dolardan fazla fon kaybı yaşandı. Saldırganlar 2 altcoin çalarak platformu milyon dolarlık zarara uğrattı.
PeckShield tarafından tespit edildiğine göre saldırganlar 535.000 Tether (USDT) ve 158 Wrapped Ethereum (WETH) çaldı. USDT’ler, dağıtılmış ağ hizmeti 1inch (1INCH) aracılığıyla ETH’ye dönüştürülerek Ethernet Square’den anonim ticaret platformu Tornado Cash’e aktarıldı. Ayrıca hackerlar, protokole saldırmak için NowSwap’ın ikili sözleşmesinde geçersiz bir ‘K’ değeri kontrolü kullandı.
Indeed, the current implementation only enforces 1/10 of K! The hacker grabs 535K USDTs and 158 WETHs. The USDTs have been swapped into ETH via @1inch and then washed via @TornadoCash https://t.co/IFXySRn1kV
— PeckShield Inc. (@peckshield) September 15, 2021
DeFi platformlarına yönelik saldırılar son zamanlarda artarak devam ediyor. Pek çok DeFi platformu yaşanan bu saldırılara kurban olmaktan korkuyor. Son zamanlarda yaşanan DeFi saldırılarından bazıları:
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CREAM Finance Hack
CREAM Finance, ilk defa doğrudan DeFi protokolü istismarından zarar gördü. 31 Ağustos’ta gerçekleşen saldırıda C.R.E.A.M. 462.079.976 adet AMP tokenı ve 2.804.96 ETH tokenı kaybetti. Platform, saldırının aşamalar halinde olduğunu ve ana istismarın daha küçük bir kopya ile birlikte olduğunu açıkladı.
PolyNetwork Hack
Zincirler arası bir DeFi protokolü olan PolyNetwork, 610 milyon dolar değerindeki en büyük DeFi hackine maruz kaldı. Protokol, 10 Ağustos’ta hacklendi. Saldırgan “muhasebecilerin” iznini geçersiz kıldı. Saldırgan, çalınan fonları Ethereum, Binance ve Polygon’un üç farklı blok zinciri cüzdanına aktardı. Fonların çoğu USDC, USDT ve BUSD stablecoinlerine dönüştürüldü. Ardından tüm para özel bir anahtar aracılığıyla iade edildi.
Neko Network Hack
Neko Network de DeFi hacklerinden nasibini ağır bir şekilde aldı. Yaşadığı saldırı ile birlikte 2 milyondan fazla stablecoin kaybetti. Saldırganların adresi 2 milyon USDT, 390.000 BUSD ve 1 BTCB aldı. Saldırganlar, çalınan sabit paraları BNB ile değiştirmek için Binance Smart Chain’de PancakeSwap kullandı. Ancak Neko Network hackinde DeFi protokolü hackerlardan sadece kısmi bir geri dönüş aldı.
DAO Hack
Kitle fonlaması platformu Dao Maker da geçtiğimiz ay saldırıya uğradı ve sonradan 2.261 ETH’ye dönüştürülen 7 milyon doların üzerinde USDC kaybetti. Uzmanların tahminlerine göre DAO Maker’daki 9.000 ila 10.000 USDC hesabının hackten etkilenmiş olma ihtimali yüksek.
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Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
(1/2)
Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi hakkında, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin teknolojik ortakların katılımı ile bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildiği açıklandı.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin geliştirme ve test süreçleri ortakların da katılımıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.
Açıklamada şu demeçlere yer verildi :
“Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.”
TCMB yaptığı açıklamada, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik henüz nihai bir karara varmadıklarını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sadece deneysel faaliyetler olduğu ifade edildi:
“Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.”
Yapılan çalışmaların birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin blokzincir teknolojisini benimseyip bu konuda daha ciddi adımlar atacağının sinyallerini alıyoruz.
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