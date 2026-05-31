Akıllı telefon pazarında pil ömrü konusunda sınırları zorlayan adımlar atılmaya devam ediyor. Çinli teknoloji üreticisi, devasa bataryasıyla dikkat çeken yeni modeli Honor Win Turbo ile kullanıcıların karşısına çıktı. Peki Honor Win Turbo özellikleri ve sunduğu diğer detaylarla beklentileri karşılamayı başaracak mı?

Honor Win Turbo devasa bataryasıyla duyuruldu

Honor Win Turbo, serinin daha önce tanıtılan diğer üyeleri gibi tam 10.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya taşıyor. Ancak bu modeli diğerlerinden ayıran en büyük fark, aktif soğutma fanı barındırmaması ve çok daha verimli bir donanım mimarisiyle gelmesi oluyor.

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alıyor. Bu yonga seti, serideki diğer modellerde kullanılan Snapdragon 8 Elite serisine kıyasla çok daha az enerji tüketiyor. Bu sayede telefon, performans odaklı bir cihaz olmaktan ziyade uzun ömürlü bir dayanıklılık canavarı olarak konumlanıyor.

Ekran tarafında ise bizi 6.79 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel karşılıyor. Önceki modellere göre biraz daha küçük tasarlanan bu ekran, günlük kaydırma deneyiminde akıcılık sağlarken pil tüketimini de dengede tutuyor.

Cihazın arkasında 50MP çözünürlüğünde ana kamera ve 5MP ultra geniş açılı lens yer alırken, ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera performansı açısından daha mütevazı bir donanım tercih edilerek odak tamamen batarya verimliliğine verilmiş.

Honor Win Turbo, kutusundan 80W SuperCharge hızlı şarj desteğiyle çıkıyor. Kablosuz şarj desteği sunmayan bu devasa batarya, kablolu şarj ile yaklaşık 90 dakikada sıfırdan tam doluluğa ulaşabiliyor.

Telefonun en dikkat çeken yönlerinden biri de IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olması. Bu üçlü koruma sayesinde cihaz yüksek sıcaklık ve basınçlı su jetlerine karşı bile olağanüstü bir direnç gösteriyor.

Bu koruma düzeyi, genellikle kaba ve hantal tasarıma sahip askeri sınıf telefonlarda görülürken, Honor’un bunu standart görünümlü şık bir telefonda sunması büyük bir mühendislik başarısı olarak öne çıkıyor.

Honor Win Turbo teknik özellikleri

Ekran: 6.79 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

6.79 inç OLED, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Bellek ve Depolama: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB

12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB Arka Kamera: 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera

50MP ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 10.000 mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj

10.000 mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj Korumalar: IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikaları

IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikaları Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mavi

Honor Win Turbo fiyatı

Honor Win Turbo – 12GB/256GB: 2.699 CNY (Yaklaşık 340 Euro)

Honor Win Turbo – 12GB/512GB: 2.999 CNY (Yaklaşık 380 Euro)

Honor Win Turbo – 16GB/512GB: 3.599 CNY (Yaklaşık 560 Euro)

IP69K nedir?

IP69K, bir cihazın yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı tamamen dayanıklı olduğunu gösteren en üst düzey koruma standardıdır. Bu sertifikaya sahip cihazlar toz geçirmez olmasının yanı sıra, endüstriyel temizlik standartlarındaki tazyikli sulara karşı bile direnç gösterir.

