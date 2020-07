Xiaomi Redmi Note 9 oyun performansı nasıl? (VIDEO)

Playstation 4‘ün önemli oyunlarından The Last Of Us Part II için online oyun modu geliyor. Oyunun hikaye kısmı içinse bir genişleme paketi gelmeyecek.

İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077, Çin’de satış rekorları kırıyor!

reklam

The Last Of Us Part II, ilk oyunu gibi büyük bir ilgi gördü ve çok önemli satış geliri elde etti. Ancak oyunun geliştiricisi Naught Dog, bu durumu kullanmayı ve hikaye için bir genişleme paketi çıkarmayı düşünmüyor. Oyunun yapım ekibinin önemli isimlerinden Neil Druckmann, oyuna bir hikaye DLC‘si gelmeyeceğini açıkladı.

The Last Of Us serisinin geliştiricisi Naughty Dog, oyunun gelecekte hikayeden ayrılacak bir online oyun modu eklemesi alacağını belirtti. Bu güncellemenin birçok PS4 oyunu gibi The Last Of Us Part II‘nin de oynanabileceği, Sony‘nin yeni nesil konsolu PS5‘in ilk dönemlerinde gelmesi bekleniyor.