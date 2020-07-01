Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerine zam yaptı!

Apple, Türkiye’de satışını yapmış olduğu birçok ürüne zam uygulama kararı aldı. 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olan kararla birlikte; iPhone, iPad ve Mac modelleri başta olmak üzere ürünler, yeni fiyatlarıyla satılmaya devam edecek.

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Bir süredir Apple kanadından da aslında böyle bir zam kararı bekleniyordu. Üzerinden çok vakit geçmeden firma, ürünlerinde fiyat artışına gitmiş oldu. Peki bu zam, hangi cihazları etkileyecek?

iPhone cephesinde 11 ailesinin tümünde, fiyat artışına gidildi! SE’ye ise zam yok!

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max olmak üzere ailenin tüm mensupları zamma kurban gitti. Firmanın küçük ama bir o kadar güçlü işlemciyle (Apple A13 Bionic) donatılan modeli olan SE ise, herhangi bir fiyat artışına tabi tutulmadı.

iPhone 11 (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)

64 GB: 7.299 TL > 7.999 TL

128 GB: 7.749 TL > 8.449 TL

256 GB: 8.599 TL > 9.299 TL

iPhone 11 Pro (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)

64 GB: 10.999 TL > 11.999 TL

256 GB: 12.299 TL > 13.299 TL

512 GB: 13.999 TL > 15.149 TL

iPhone 11 Pro Max (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)

64 GB: 11.999 TL > 13.199 TL

256 GB: 13.299 TL > 14.499 TL

512 GB: 14.999 TL > 16.349 TL

iPad Air ve Macbook Air da zamdan nasibini alan cihazlar arasında!

iPad Air; geniş ekran deneyimini, üst segment özellikler sunmadan, ekonomik ölçütlerle sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap etmek için tasarlanan bir model. Aynı şekilde MacBook tarafında, Air cihazlar da, benzer kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. Görüyoruz ki, iki cihaz da artık, yeni fiyatları ile Apple Türkiye’nin internet sitesindeki yerini aldı.

iPad Air WiFi (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)

64 GB: 3.999 TL > 4.199 TL

256 GB: 5.199 TL > 5.499 TL

MacBook Air (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)

Intel Core i3: 7.999 TL > 8.699 TL

Intel Core i5: 10.399 TL > 11.099 TL