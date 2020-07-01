Apple
Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerine zam yaptı!
Apple, Türkiye’de satışını yapmış olduğu birçok ürüne zam uygulama kararı aldı. 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olan kararla birlikte; iPhone, iPad ve Mac modelleri başta olmak üzere ürünler, yeni fiyatlarıyla satılmaya devam edecek.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek!
Bir süredir Apple kanadından da aslında böyle bir zam kararı bekleniyordu. Üzerinden çok vakit geçmeden firma, ürünlerinde fiyat artışına gitmiş oldu. Peki bu zam, hangi cihazları etkileyecek?
iPhone cephesinde 11 ailesinin tümünde, fiyat artışına gidildi! SE’ye ise zam yok!
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max olmak üzere ailenin tüm mensupları zamma kurban gitti. Firmanın küçük ama bir o kadar güçlü işlemciyle (Apple A13 Bionic) donatılan modeli olan SE ise, herhangi bir fiyat artışına tabi tutulmadı.
iPhone 11 (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 7.299 TL > 7.999 TL
128 GB: 7.749 TL > 8.449 TL
256 GB: 8.599 TL > 9.299 TL
iPhone 11 Pro (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 10.999 TL > 11.999 TL
256 GB: 12.299 TL > 13.299 TL
512 GB: 13.999 TL > 15.149 TL
iPhone 11 Pro Max (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 11.999 TL > 13.199 TL
256 GB: 13.299 TL > 14.499 TL
512 GB: 14.999 TL > 16.349 TL
iPad Air ve Macbook Air da zamdan nasibini alan cihazlar arasında!
iPad Air; geniş ekran deneyimini, üst segment özellikler sunmadan, ekonomik ölçütlerle sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap etmek için tasarlanan bir model. Aynı şekilde MacBook tarafında, Air cihazlar da, benzer kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. Görüyoruz ki, iki cihaz da artık, yeni fiyatları ile Apple Türkiye’nin internet sitesindeki yerini aldı.
iPad Air WiFi (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 3.999 TL > 4.199 TL
256 GB: 5.199 TL > 5.499 TL
MacBook Air (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
Intel Core i3: 7.999 TL > 8.699 TL
Intel Core i5: 10.399 TL > 11.099 TL
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi 4K 120FPS video kayıt seçeneğine sahip olabilir
Bugün, Apple cihazları üzerine tutarlı sızıntılarıyla ünlü PineLeaks adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bilgilere göre, iPhone 12 serisi 4K 120FPS hatta 4K 240FPS video kayıt özelliğine sahip olabilir.
2017 yılında, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile 4K 60FPS video kayıt desteğini hayatımıza dahil eden Apple, bir kez daha bu bölüm için öncü konumda yer almak istiyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iOS 14 Beta 1 dosya sisteminde ortaya çıkan bir detaya göre, yüksek ihtimalle iPhone 12 serisine dahil olan neredeyse tüm cihazlar (cihazlar henüz kesin değil) 4K 120FPS seçeneğini barındıracak.
As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.
In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.
— Pine (@PineLeaks) June 29, 2020
“Raporda belirtildiği gibi, iOS 14 Beta 1 güncellemesi dosya sistemi üzerinde, 4K 120 ve 4K 240FPS video modlarına ait kanıtlar bulduk. Buna göre, yeni iPhone modellerinin 4K 120 FPS video kaydına izin verebileceğine inanıyoruz.”
İlginizi çekebilir: Ubisoft, istismar suçlamaları nedeniyle iki yönetici için soruşturma başlattı
Ayrıca diğer bir bulguya göre, 120FPS seçeneğinin yanında 240FPS seçeneği de cihazlar içerisinde yer alacak. Fakat Apple’ın bu özelliği yavaşlatılmış hareket kaydı gibi engellerle sınırlayabileceği söylenmekte. Rakiplerinin 8K 30FPS video kayıt desteği sağladığını gördüğümüz Apple, iPhone 12 serisinde bu özelliklerin yanında daha belirleyici özellikler de müjdeleyebilir. Birçok kullanıcının 4K 60FPS seçeneğini yeterli bulduğu bu dönemde, özelliğin cihaz satışlarına etkisi merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!
Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, bu yaz sonunda resmi olarak duyurulacak. Cupertino merkezli şirket cihazların maliyetini düşürmek için kolları sıvarken, kutu içeriğinde önemli bir kesintiye gidebilir!
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9 Pro incelemesi | Gerçekten pro mu?
Apple, iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti koymamayı düşünüyor!
Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 12’nin tedarikçiler tarafından belirlenen malzeme maliyeti önemli ölçüde arttı. 5G desteği nedeniyle gerçekleşen bu artışa rağmen Apple, yeni cihazlarının satış fiyatını iPhone 11 serisi ile benzer şekilde tutmak istiyor. Daha önceki raporlarda maliyeti düşürmek için EarPods’un kutu içeriğinde yer almayacağı iddia edilse de bunun yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Kuo ise bunun üzerine markanın iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne de yer vermemeyi tartıştığını belirtiyor.
Apple, eğer bu teori gerçekleşirse 5W’lık klasik iPhone şarj adaptörünün üretimini durduracak. Ayrıca iPhone 11 Pro’nun kutu içeriğinden çıkan 18W değerindeki hızlı şarj aleti de üretilmeyecek. Bunun yerine iPhone 12 için 20W’lık hızlı şarj desteği sunan yeni bir adaptör tasarlandığı ve bu aksesuarın ayrı satılacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın gündeme gelen maliyet tasarrufu sadece yeni iPhone modellerini kapsamıyor. Yine Ming-Chi Kuo’nun ifadelerine göre, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni iPhone SE’nin kutu içeriğinden de şarj cihazı çıkmayacak.
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia karşısında tüketicilerin pek de hoşnut olmayacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ancak her akıllı telefonun kutusundan şarj aleti çıktığı için alınan kararın çevre kirliliği konusunda olumlu bir etkisi olabilir.
Aksesuar
Apple Airpods 3 modeli, 2021’in ilk yarısında piyasaya sunulacak
Apple, büyük başarı yakalayan TWS kulaklık serisi olan ve Airpods’un yeni modeli olacak olan Airpods 3 serisini, 2021’in ilk yarısında satışa sunmayı planlıyor. Airpods 3’te, tasarımın Airpods Pro ile benzer olması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi satan marka oldu
Airpods 3 ile ilgili neler biliyoruz
Bildiğimiz üzere Apple’ın Airpods Pro modeli, 2019 yılının Kasım ayında satışa sunulmuştu. Eski modellerin aksine, kulak içine giren ve silikon yapıya sahip olan bu TWS kulaklık modelleri, yine eski modeller kadar satış başarısı yakalayabilmişti. Airpods 3’ün satışa çıkacağı dedikodusu ise, birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırdı.
Kulaklığın fiyatı ile ilgili netleşen bir bilgi bulunmasa da; bazı dedikodular şimdiden ortaya çıkmış durumda. Daha önce 250 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Airpods Pro’nun aksine, Airpods 3’ün, 199 Dolar civarlarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik Airpods 3 ile ilgili bilgiler sadece dedikodulardan oluşuyor olsa da; Apple cephesinden herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde yeni bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelişmeler için takipte kalın.
Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!