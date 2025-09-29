Apple’ın teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran yeni amiral gemisi iPhone 17, piyasaya çıkışıyla birlikte ciddi bir yazılım sorunuyla gündeme geldi. Birçok kullanıcı, cihazın en çok beklenen özelliklerinden biri olan Apple Intelligence paketini indirmeyi başaramadığını bildiriyor. Bu can sıkıcı hata, kullanıcıların yapay zeka destekli yeni nesil özelliklere erişimini tamamen engelleyerek büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle iPhone 17 modeline özel olarak geliştirilen bu teknolojideki problem, Apple’ın lansman sonrası başını ağrıtacak gibi görünüyor.

iPhone 17 Lansmanı Büyük Bir Krizle Sarsıldı: Apple Intelligence Çalışmıyor!

Yaşanan bu erişim problemi, Apple Intelligence ekosisteminin temel taşları olan Genmoji oluşturma, Image Playground ile görsel düzenleme ve gelişmiş Yazma Araçları gibi kilit özelliklerin kullanılamamasına neden oluyor.

Kullanıcılar, iPhone 17 cihazlarının vaat ettiği bu yenilikçi fonksiyonlardan mahrum kaldıkları için sosyal medyada ve teknoloji forumlarında şikayetlerini dile getiriyor. Sorunun temel olarak indirme işleminin sunucu tarafında tamamlanamamasından kaynaklandığı düşünülüyor, bu da iPhone 17 deneyimini baltalıyor.

Gelen bilgilere göre Apple destek ekipleri, hatanın farkında olduklarını ve mühendislerin bir çözüm üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak bu çözümün sunucu taraflı bir güncellemeyle mi giderileceği, yoksa kapsamlı bir iOS güncellemesi mi gerektireceği henüz belirsizliğini koruyor.

Apple’ın sorunu ne kadar hızlı çözeceği, yeni iPhone 17 modelinin ilk satış haftalarındaki imajı için kritik bir öneme sahip. Kullanıcılar resmi bir açıklama ve kalıcı bir çözüm bekliyor.

Resmi çözüm bekleyişi sürerken, bazı iPhone 17 kullanıcıları kendi geçici çözüm yöntemlerini keşfetmiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre, hücresel bağlantıyı kapatıp sadece bir Wi-Fi ağına bağlanmak bazı durumlarda indirmeyi tamamlayabiliyor.

Bunun yanı sıra, cihaz dilini değiştirip tekrar eski haline getirmek veya daha radikal bir çözüm olarak iPhone‘u tamamen silip bir iCloud yedeğinden geri yüklemek de işe yarayan yöntemler arasında gösteriliyor.

Daha basit çözümler arayanlar içinse Uçak Modu’nu açıp kapatmak, cihazın bölgesini değiştirdikten sonra ağ ayarlarını sıfırlamak gibi adımlar da öneriliyor. Bu yöntemlerin herkeste aynı sonucu vermediği, ancak denemeye değer olduğu belirtiliyor. Yine de en kalıcı ve güvenilir çözümün Apple tarafından sağlanacak resmi bir yama olacağı kesin. Bu süreçte, yeni bir iPhone 17 sahibiyseniz ve bu sorunla karşılaştıysanız, bu adımları deneyerek sorunu geçici olarak aşabilirsiniz.

Siz iPhone 17 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.