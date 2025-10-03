HONOR, çok yakında tanıtılacak olan HONOR Magic8 Pro ile akıllı telefon pazarında büyük bir iddia ortaya koyacak. Şirketin üst düzey yöneticileri, cihazın odağında yapay zekâ olacağını ve küresel stratejilerinin HONOR ALPHA PLAN tarafından şekillendirileceğini açıkladı. Qualcomm ile yapılacak iş birliği sayesinde Magic8 Pro, cihaz içi yapay zekâ performansında yeni bir dönem başlatacak. Böylece yalnızca güçlü bir donanım değil, aynı zamanda yapay zekâ tabanlı akıllı deneyimler sunan bir ekosistem tanıtılacak.

Ekran tarafında 6.71 inç 2K LTPO panel, 120Hz yenileme hızı, 5000 nit parlaklık ve 4320Hz PWM karartma öne çıkacak. Bu özellikler, özellikle göz sağlığına ve dış mekânda net görüntülere büyük katkı sağlayacak. Ayrıca titanyum gövdesiyle dayanıklılık artırılacak ve cihazın tasarımı premium segmentte dikkat çekecek.

Performans kısmında ise Magic8 Pro’nun kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 24GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojisiyle desteklenecek cihaz, 4.1 milyon AnTuTu skoru ile rakiplerinin önüne geçecek. Özellikle Xiaomi 17 Pro’nun 3.7 milyon skoruna kıyasla önemli bir fark yaratılacak. Ayrıca geniş buhar odası soğutma sistemi sayesinde uzun oyun seanslarında bile stabil performans korunacak.

Cihazın en çarpıcı yeniliklerinden biri GPU-NPU heterojen yapay zekâ süper örnekleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde düşük çözünürlüklü oyunlar yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlı bir deneyime dönüştürülecek. PC’deki DLSS teknolojisine benzer şekilde çalışacak bu yapı, açık dünya oyunlarını 60fps’den 120fps’ye kadar çıkararak mobil oyunculukta yeni bir seviyeyi mümkün kılacak.

Kamera tarafında 1 inç OmniVision OV50Q, 200MP periskop telefoto, LiDAR sensör ve 100x hibrit zoom gibi donanımlar sunulacak. Ayrıca 7000 mAh silikon karbon batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle uzun kullanım ömrü sağlayacak. Uydu haberleşmesi, FaceID ve parmak izi okuyucu da telefonda bulunacak. Çin fiyatlarının 4999 – 5699 Yuan, yani yaklaşık 29.000 TL – 34.000 TL seviyesinde olması bekleniyor. HONOR Magic8 Pro’nun resmi tanıtımı 10 Ekim 2025’te yapılması bekleniyor.

