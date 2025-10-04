Affinity uygulamaları iPad kullanıcıları için sürpriz bir şekilde ücretsiz hale geldi. Binlerce lira değerinde olan bu popüler tasarım ve yayıncılık uygulamaları, artık hiçbir ücret ödemeden indirilebiliyor. Ancak bu fırsatın kısa süreli olabileceği belirtiliyor. Peki bu uygulamalar nasıl ücretsiz alınır ve hangi işlevleri sunuyor?

iPad Affinity uygulamaları nasıl ücretsiz alınır?

iPad üzerinden Affinity uygulamalarını ücretsiz edinmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

iPad’inizde App Store uygulamasını açın. Arama bölümüne Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 veya Affinity Publisher 2 yazın. Uygulamaları bulun ve İndir butonuna dokunun. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamaları açın ve 7 günlük deneme sürümünü başlatın, ardından profilinize giderek tam sürümü satın alma kısmına gidin. 0 TL ücretle, yani basitçe ücretsiz olarak bu uygulamaları alabildiğinizi göreceksiniz. Satın almayı gerçekleştirin ve satın alımınızı hesabınızla ilişkilendirin. Yalnız 3 uygulama için de bunu ayrı olarak yapmanız gerek.

Bu uygulamalar kısa süre önce popüler tasarım uygulaması olan Canva’nın bünyesine geçti. Canva ise 30 Ekim’de tasarım uygulamalarıyla ilgili büyük bir etkinlik düzenleyecek.

İlginizi Çekebilir: M5 iPad Pro lansmanı için ihtimaller güçleniyor!

Bu fırsatın 30 Ekim’de gerçekleşecek etkinlik öncesi geçerli olduğu düşünülüyor. Canva bünyesinde bulunan Serif’in (yani uygulamanın asıl geliştirici ekibinin) uygulamaları yeniden düzenleyebileceği ve ileride bu sürümlerin desteklenmeyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Canva uygulamaları ücretsiz vermeye başlamış olabilir.

Affinity uygulamaları neler sunuyor?

Affinity Photo 2

Fotoğraf düzenleme için profesyonel araçlar sunar. Photoshop’a alternatif olarak görülen uygulama; katman desteği, RAW işleme, renk düzeltme ve gelişmiş retouch özellikleriyle öne çıkar.

Affinity Designer 2

Vektör tabanlı tasarım araçlarıyla öne çıkar. Logo, ikon, illüstrasyon ve UI tasarımı gibi alanlarda kullanılabilir. Hem piksel hem vektör tabanlı düzenlemeyi tek bir uygulamada birleştirir.

Affinity Publisher 2

Dergi, kitap veya broşür gibi yayınların hazırlanmasında kullanılır. Profesyonel sayfa düzeni araçları sayesinde masaüstü yayıncılığa uygun çözümler sunar.

İlginizi Çekebilir: Xbox Game Pass abonelik katmanları neler sunuyor?

30 Ekim’de duyurulacak yeni Affinity çözümleri, mevcut uygulamaların geleceğini değiştirebilir. Bu nedenle iPad kullanıcılarının mevcut fırsattan yararlanarak uygulamaları ücretsiz edinmesi tavsiye ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Affinity uygulamaları iPad’de ücretsiz sunulmaya devam eder mi, yoksa yeni sürümle birlikte tamamen değişir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.