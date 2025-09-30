Apple’ın yeni nesil telefonu iPhone 17 Türkiye’de de gündem oldu. Ancak en çok tartışılan konu şimdilik cihazın teknik özellikleri değil, aksesuar uyumluluğu. Özellikle kullanıcıların aklındaki kritik soru şu: iPhone 16 kılıfları yeni modele takılır mı? iPhone sahipleri eski kılıflarını kullanabilecek mi, yoksa mutlaka yeni bir yatırım mı yapmak zorunda?

iPhone 16 kılıfı iPhone 17’ye olur mu? İşte cevabı!

iPhone 17 serisinde ölçüler küçük farklılıklarla değişti ama bu farklar kılıf uyumluluğunu tamamen bozuyor. Örneğin standart model 149.6 x 71.5 x 7.95 mm iken, 17 Pro 150 x 71.9 x 8.75 mm’ye çıktı. En büyük model 17 Pro Max ise 163.4 x 78.0 x 8.75 mm ölçülere ulaştı. Buna karşılık iPhone 16 ailesi daha ince ve farklı boyutlara sahipti. Sonuç olarak hiçbir iPhone 16 kılıfı yeni seriye tam olarak oturmuyor.

Asıl fark ise arka tarafta gizli. 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kamera çıkıntısı önceki seriye göre ciddi biçimde büyüdü. Bu detay tek başına bile uyumluluğu ortadan kaldırıyor. Yani elinizdeki kılıflar yeni cihazlarda işlevsiz hale geliyor. Hatta yalnızca iPhone 16 değil, iPhone 15 veya daha eski modellerden yükseltme yapanların da aynı sorunla karşılaşacağı açık. Ayrıca Apple’ın tamamen farklı formda tanıttığı iPhone Air için özel kılıf şart.

İşin sevindirici tarafı, iPhone 17 tanıtılır tanıtılmaz aksesuar üreticileri hızlı davrandı. Türkiye’de şimdiden şeffaf, renkli, deri ve dayanıklı kılıf seçenekleri satışa çıktı. Kullanıcılar artık cihazlarının tasarımını gizlemeden koruma sağlayan kılıfları tercih ediyor. Özellikle yeni kamera adasını öne çıkaran modeller popülerleşmiş durumda. Uygulamalardaki tasarım yenilikleriyle birlikte şeffaf ve minimal kılıflar ön planda olacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 18.7.1 yayınlandı! İşte yenilikler ve güncellemeler!

iPhone 16 kılıflarınızı saklamanın bir faydası yok; iPhone için mutlaka yeni bir kılıf edinmeniz gerekiyor. Bu durum ilk etapta ekstra bir masraf gibi görünse de, piyasada geniş fiyat yelpazesi sayesinde her bütçeye uygun seçenek bulmak mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone için yeni kılıf almak sizce gereksiz bir yük mü, yoksa cihazın tasarımını öne çıkaran bir fırsat mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!