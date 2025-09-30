Samsung, uzun süredir merakla beklenen One UI 8 güncellemesini beklenenden önce yayınlamaya başladı. Peki bu sürüm neler getiriyor, hangi modeller öncelikli olarak yeni arayüzle buluşuyor ve Türkiye’de kullanıcılar güncellemeyi ne zaman görecek?

Hangi cihazlar One UI 8 güncellemesini aldı?

One UI 8, yeni modeller için ilk etapta Güney Kore’de dağıtılmaya başladı. Yeni sürümü ilk deneyenler arasında Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 bulunuyor. Bu cihazlar Android 16 tabanlı yazılıma geçen ilk katlanabilir modeller olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 420MB büyüklüğündeki bu güncelleme, beta kullanıcılarından sonra kararlı sürümde de yerini aldı.

Aynı şekilde Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE sahipleri de artık One UI 8 deneyimini yaşayabiliyor. Eğer cihaz One UI 7 sürümünden güncelleniyorsa dosya boyutu 3.2GB’ı bulurken, beta kullanıcıları için bu rakam 470MB civarında kalıyor. Dahası, paket içerisinde 1 Eylül güvenlik yaması da yer alıyor. Bu detay, güvenlik tarafında kullanıcıları rahatlatacak bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Orta segmentte ise Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri öne çıkıyor. Bu cihazlara gelen One UI 8 güncellemesi sırasıyla 1.9GB ve benzer büyüklükte dosyalarla dağıtılıyor. Yine Güney Kore’den başlayan süreç, kısa süre içinde Vietnam’a da yayılmış durumda. Bu gelişme, Türkiye kullanıcıları için de güncellemenin yakın zamanda kapıda olduğunun göstergesi.

One UI 8 yeni alan cihazlar listesi!

One UI 8 yeni alan cihazlar listesi:

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy Tab S11 serisi

serisi Galaxy Tab S10+

Tabletlere bakıldığında, Galaxy Tab S11 serisinin kutudan Samsung Android 16 ile çıktığı görülüyor. Ayrıca Galaxy Tab S10+, bu sürümü güncelleme ile alan ilk tablet oldu. Arayüzde özellikle uygulama tasarımlarında dikkat çeken sadeleşme, simgelerin daha modern görünüme kavuşması ve çoklu görev pencerelerindeki iyileştirmeler kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Samsung Brezilya’nın paylaştığı takvime göre Samsung Android 16 için dağıtımın 2 Ekim’de başlaması bekleniyordu. Ancak bu erken dağıtım, şirketin kullanıcıları için süreci hızlandırdığını ortaya koyuyor. Türkiye’de henüz bildirim almayan kullanıcıların birkaç gün içinde yeni sürümü cihazlarında görmeleri bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 16 güncellemesinin beklenenden erken yayınlanması sizce Samsung kullanıcılarına nasıl bir avantaj sağladı? Yeni arayüz deneyimi hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!