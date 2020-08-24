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XIAOMI MI BAND 5 NASIL TÜRKÇE YAPILIR? (VIDEO)
Xiaomi Mi Band 5 Türkçe nasıl yapılır? videomuzda akıllı bilekliği nasıl Türkçeleştirebilirsiniz, videomuzda anlatıyorum. Rehber niteliğindeki videomuzda, tüm detayları bulabilirsiniz.
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1. Aşama: Mi Band 5 Yazılımını Güncelleyin!
- İlk işlemimizi gerçekleştirmek için Modlu ve Beta olmayan Mi Fit versiyonunu indirmeniz gerekir. Öncelikle Mi Fit uygulamasına girip, profil kısmından Mi Band 5’inizin seçenek menüsüne giriş yapın.
- Profil > Cihazlarım > Mi Akıllı Bileklik 5 kısmından bilekliğinizin yazılımını kontrol edin. Eğer 1.0.32 sürümünü kullanıyorsanız ilk aşamayı pas geçin. Fakat, bugünkü tarih olan 17.08.2020 itibarıyla henüz resmi Mi Fit uygulamasına 1.0.32 versiyonu gelmedi.
- Kontrol işlemini tamamladıktan sonra, Play Store’dan indirmiş olduğunuz Mi Fit uygulamasını cihazınızdan kaldırın. Daha sonra açıklamalar kısmında vermiş olduğum Mi Fit Modlu versiyonu akıllı telefonunuza kurun.
- Küçük bir uyarı: Play Store’daki Mi Fit versiyonu ile işlemlere devam ederseniz akıllı bilekliğiniz bootloop dediğimiz döngüye girebiliyor. Resmi sürüm henüz 1.0.32 versiyonunu desteklemediği için 1.0.16 sürümünü indirmeye çalışıyor. O yüzden lütfen tüm işlemleri harfiyen gerçekleştirin.
- Resmi sürümde olduğu gibi Modlu Mi Fit sürümünün kurulumunu tamamlayın. Ardından Play Store üzerinde yer alan Notify uygulamasını cihazınıza kurun.
- Daha sonrasında vermiş olduğum programları önce “kongming_1.0.1.32.fw” dosyasını, ardından “MB5 TR Mod (V63).bin” dosyasını en sağda yer alan araç ikonunu seçip Araçlar panelindeki Mi Band ürün bilgisini güncelleyin seçeneğiyle yükleyin. Yükleme işlemleri biraz uzun sürebilir, bileklik üzerinde güncelleniyor ikonu gidene kadar devam edin.
2. Aşama: Akıllı Bilekliğinizi Türkçeleştirin!
- Mi Fit Modlu versiyon üzerinden senkronizasyon işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz.
- Notify bileklik uygulamasına yeniden giriş yapıyoruz. Son olarak Türkçe yazı tipini entegre etmemiz gerekiyor.
- Notify uygulaması içerisinde, en sağdaki Araç ikonuna tıklayın. “Mi Band ürün bilgisi güncelleyin” seçeneğine dokunun ve dosya seçin kısmından aşağıdaki linklerde bulabileceğiniz “TR Karakter ve Emoji Desteği v3.3” dosyasını yüklemeyi başlatın.
- Yükleme işlemleri biraz uzun sürebilir, bileklik üzerinde güncelleniyor ikonu gidene kadar devam edin.
- Son olarak, uygulamanın en son tarafında bulunan üç uzun nokta vasıtasıyla Bileklik Ayarları sekmesinden “Dil” seçeneğini Fransızca olarak değiştirin. İşlem bu kadar! (Mi Fit Modlu versiyonda, eğer diliniz standart değilse, Notify üzerinde değiştirdiğiniz seçenek sorun yaratabilir. Lütfen kontrol edin.)
Mi Band 5 Türkçeleştirme Dosyaları için: Lütfen Buraya Tıklayınız.
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