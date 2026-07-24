Akıllı ev teknolojilerinin öncü markası Roborock, günlük ev temizliğinde insan müdahalesini minimuma indiren yeni nesil robot süpürgesi Qrevo Edge 2 Pro modelini duyurdu. Gelişmiş emiş gücü, akıllı şasi mimarisi ve kendi kendini yüksek sıcaklıkta temizleyen istasyon teknolojisiyle cihaz, temizlik ve bakım süreçlerini tamamen otomatize ediyor.
İçindekiler
Çok İşlevli İstasyon 3.0+: 100°C Sıcak Suyla Hijyenik Bakım
Qrevo Edge 2 Pro’nun yenilikçi istasyon sistemi, temizlik sonrası bakım yükünü ortadan kaldırıyor:
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100°C Sıcak Suyla Paspas Yıkama: Paspaslarda biriken donmuş yağ, yemek artıkları ve zorlu lekeleri yüksek sıcaklıkla zahmetsizce çözerek maksimum hijyen sağlıyor.
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İstasyon Tabanı Temizliği ve Otomatik Dozajlama: Sıcak suyu sadece paspaslarda değil, kendi tabanını yıkarken de kullanıyor. Otomatik deterjan dozajlama özelliği sayesinde her yıkamada gereken deterjan miktarını kendisi ayarlıyor.
25.000 Pa Emiş Gücü ve Çift Döner Paspas Performansı
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25.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü: Halı ve sert zeminlerdeki en ince tozları, kırıntıları ve derinlemesine yerleşmiş kirleri yüksek emiş gücüyle topluyor.
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Aktif Ovalama: Islak temizlikte dakikada 200 devir dönen çift paspas sistemi, zemine 12 N aşağı yönlü basınç uygulayarak kurumuş lekeleri dahi etkili bir şekilde ovalayarak çıkarıyor.
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DuoDivide™ Dolanma Karşıtı Fırça: Uzun saçların ve evcil hayvan tüylerinin fırçaya dolanmasını engelleyen özel çift fırça mimarisiyle cihaz performansını sürekli yüksek tutuyor.
Zemin ve Alan Adaptasyonu Sağlayan Akıllı Mimariler
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AdaptiLift™ Şasi ve Otomatik Paspas Çıkarma: Cihaz, farklı yükseklikteki zemin ve eşiklere göre gövde yüksekliğini otomatik ayarlıyor. Halı algılandığında paspaslarını otomatik olarak gövdeden çıkararak ıslak paspasın halıya temas etmesini tamamen engelliyor.
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RetractSense™ Navigasyon ve İnce Tasarım: 7,98 cm inceliğindeki gövdesi ve girintili alanlarda içeri çekilebilen akıllı navigasyon sensörü sayesinde; koltuk, yatak ve dolap gibi erişilmesi zor alçak mobilyaların altına rahatça girerek temizlik yapıyor.