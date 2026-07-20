Gün boyu elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, yoğun kullanım ve hareketli yaşam temposunda enerjiye ihtiyaç duyar. Kablo karmaşası yaşamadan, cihazın tasarımını bozmadan ve çantamızda ağırlık yapmadan enerjimizi tazelemek ise modern mobil yaşamın vazgeçilmez bir beklentisi haline geldi. Kişisel bakım teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımını taşınabilir enerji çözümlerine taşıyan Hooma, yeni Magpulse 3 Slim ve Magpulse 5 Slim modelleriyle EVOFONE güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunuluyor.a

Hooma Magpulse 3 Slim: Minimalistlerin Vazgeçilmezi

Hareket halindeyken yanınızda ekstra bir yük taşımak istemeyenler için tasarlanan Magpulse 3 Slim, sadece 6 mm kalınlığındaki ultra ince yapısı ve 86 gramlık tüy gibi hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. 3000 mAh kapasiteli bu cihaz, entegre şarj kablosu sayesinde harici bir kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hem kablolu hem de manyetik kablosuz şarj desteği sunan model, aynı anda iki cihazı besleyebilme kapasitesiyle küçük boyutuyla büyük bir işlevsellik sağlıyor. Güçlü manyetik tutuşu sayesinde telefonunuza sıkıca yapışan Magpulse 3 Slim; Turuncu ve Siyah renk seçenekleriyle stilinizi tamamlıyor.

Hooma Magpulse 5 Slim: Hız ve Kapasiteyi İnce Tasarımla Buluşturun

Daha uzun süreli enerjiye ihtiyaç duyan ve hızdan ödün vermeyenler için geliştirilen Magpulse 5 Slim, 5000 mAh kapasitesini 8 mm gibi oldukça ince bir formda sunuyor. Cihaz, 20W PD hızlı kablolu şarj ve 15W manyetik kablosuz şarj yetenekleriyle telefonunuzu hızla hayata döndürüyor. 127 gramlık ağırlığıyla günlük çantanızda veya cebinizde ağırlık hissi yaratmadan sizi gün boyu destekleyen bu model, akıllı güvenlik ve koruma sistemiyle cihazınızı şarj ederken aynı zamanda güvende tutuyor. Siyah ve turuncu renk alternatifleriyle sunulan model, kompakt yapısıyla seyahatlerin en sadık yol arkadaşı olmaya aday.

Akıllı Güvenlik ve Şık Tasarım

Hooma’nın yeni Magpulse serisi, her iki modelinde de bulunan akıllı güvenlik ve koruma sistemleriyle, şarj sürecini ısı ve akım dalgalanmalarına karşı güvence altına alıyor. Ergonomik tasarımı, güçlü mıknatıs yapısı ve estetik renk seçenekleriyle teknolojik bir aksesuar olmanın ötesine geçen bu powerbank’ler, kişisel teknoloji ekosisteminizi tamamlıyor.