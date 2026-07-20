İtalyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo, gelecekteki ürün gamına ilişkin önemli bir ipucunu kamuoyuyla paylaştı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT) tarafından düzenlenen Ulusal Otomotiv Endüstrisi Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuşan Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, markanın geliştirdiği yeni SUV modelinin arka tasarımına ait ilk görseli tanıttı. Paylaşılan ilk tasarım ipucu, Alfa Romeo’nun kendine özgü tasarım dilini geleceğe taşıyacak yeni model hakkında önemli sinyaller veriyor.

Alfa Romeo, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen Stellantis Yatırımcı Günü 2026 kapsamında açıkladığı Fastlane 2030 stratejisi doğrultusunda ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni SUV modeli, markanın pazarın merkezindeki en rekabetçi segmentte daha güçlü bir konum elde etmesini hedefliyor. Yeni model, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek çoklu enerji seçeneklerine sahip güç-aktarma sistemleriyle sunulacak.

İtalya’da Tasarlanıp Üretilecek