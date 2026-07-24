Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Avrupa pazarına açılma stratejisinin ilk ve en önemli durağı olan Almanya’daki satış performansına ilişkin resmi verileri paylaştı. Açıklanan tescil verilerine göre şirket, 2026 yılının ilk yarısında Almanya’da 197 adet araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın Eylül ayında başlayan pazara giriş sürecindeki 140 adetlik satış da eklendiğinde, Togg’un Almanya’daki toplam satış adedi 337’ye ulaştı.

Model Dağılımı ve Satış Fiyatları

2026’nın ilk 6 ayında gerçekleşen 197 adetlik teslimatın model bazındaki dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Togg T10X (SUV): 162 adet

Togg T10F (Sedan): 35 adet

Togg, Almanya pazarında T10X ve T10F modellerini 41 bin 200 eurodan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Şirket, pazara girerken 2026 yılı sonuna kadar Trumore uygulaması üzerinden ilk 1.000 adetlik satış hedefine ulaşmayı planlıyordu.

Satışları Artıracak İki Kritik Hamle: Leasing ve Servis Ağı

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Almanya’daki ilk dönem satışlarının başlangıç beklentilerinin bir miktar gerisinde kalmasını ve yavaş ilerlemesini iki temel nedene bağladı:

Kiralama (Leasing) Seçeneğinin Henüz Sunulmaması: Avrupa ve özellikle Almanya otomobil pazarında bireysel ve kurumsal kullanıcıların büyük çoğunluğu araçları doğrudan satın almak yerine leasing (uzun dönem kiralama) yöntemiyle edinmeyi tercih ediyor. Fiziksel Satış ve Servis Ağı: Dijital odaklı başlangıcın ardından fiziksel acente ve servis ağının henüz tam kapasiteye ulaşmamış olması.

Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Önümüzdeki aylarda finansman seçeneklerimizi leasing ile genişleteceğiz. Buna paralel olarak, acente modeliyle satış ve servis ağımızı daha da geliştiriyoruz” ifadelerini kullanarak potansiyel iş ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

Türkiye İç Pazarında Güçlü Seyir: 110 Bin Araç Yollarda

Almanya pazarındaki kısa vadeli rakamların şirket üzerinde bir baskı yaratmadığını belirten Gürcan Karakaş, Togg’un Türkiye iç pazarında son derece güçlü bir performans sergilemeye devam ettiğini altını çizerek hatırlattı:

Mart 2023’ten bu yana Türkiye’de yaklaşık 110 bin Togg yollara çıktı.

Şirket, Türkiye tamamen elektrikli otomobil pazarında yaklaşık %30’luk pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.

Asıl Büyüme Beklentisi Yeni “T6X” Modelinde

Almanya’nın Togg için stratejik bir pazar olduğunu ve kısa vadeli rakamlar yerine uzun vadeli marka konumlandırmasına odaklandıklarını belirten şirket yönetimi, Avrupa’daki asıl kitlesel satış patlamasını daha erişilebilir ve bütçe dostu fiyat etiketine sahip olacak yeni T6X modeliyle yakalamayı hedefliyor.