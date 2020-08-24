Huawei Watch Fit, Bluetooth sertifikası aldı!

Giyilebilir cihazlar, COVID-19’un etkisiyle son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı. Huawei ise bu alandaki ürünlerini arttırmaya çalışıyor. Akıllı saatler ve tam kablosuz kulaklıklar büyük bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor. Bu yıl giyilebilir cihaz sektörüne pek çok yeni şirket giriş yaptı. Huawei ve Xiaomi gibi şirketler ise yeni ürünler tanıtarak pazardaki yerlerini korumaya çalışıyor.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 9 serisi toz geçiren kamera sorunu ile karşı karşıya!

Huawei Watch Fit onaylandı mı?

Huawei Watch Fit, son zamanlarda çokça sızıntıya konu olmuştu. Cihazın çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bugüne kadar net bir bilgi bulunmuyordu. Fakat bugün ortaya çıkan rapora göre cihaz, Bluetooth SIG sertifikası aldı. Yeni akıllı saat Huawei markası altında çıkacak ancak model numarası şirketin diğer akıllı saatlerinden farklı olacak. Örnek vermek gerekirse yakında çıkması planlanan Watch GT 2 Pro, VID-B19 model numarası ile çıkış yapacak. Watch Fit ise TIA-B09 model numarasına sahip. Bunun sebebinin farklı serilere ait olmaları olduğu düşünülüyor.

Huawei, son zamanlarda pek çok akıllı saat patenti aldı. Geçtiğimiz aylarda şirket “Mate Watch“un isim haklarını almıştı. Bu serinin Mate 40 serisi ile resmiyet kazanacağı söylense de cihaz hakkında henüz bir bilgi yok. Firma bunun ardından Watch GT 2 Pro ile ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi ise Watch Fit isimli yeni bir seriye başlanması bekleniyor. Eylül ayının yaklaştığını düşündüğümüzde bu akıllı saat için çok fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz.