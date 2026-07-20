Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, giderek derinleşen demografik kriz ve düşen doğum oranları karşısında eşine az rastlanır toplumsal bir adım attı. Hükümet, özellikle gençler arasında hızla yayılan yapay zekâ tabanlı sanal sevgili ve dijital arkadaş uygulamalarına yönelik son derece katı bir kısıtlama paketini yürürlüğe koydu.

Gençlerin gerçek insan ilişkileri kurmak yerine algoritmalara yönelmesinin bağımlılık yarattığı ve halihazırda alarm veren doğum ile evlilik oranlarını daha da aşağı çektiği gerekçesiyle düğmeye basıldı.

Doğum ve Evlilik Oranları Alarm Veriyor

Çin’de son yıllarda hızla düşen doğum oranları ve evlilik sayılarındaki çakılma, ülke yönetimini geleceğe yönelik sert önlemler almaya zorluyor. Yapılan araştırmalar; gençlerin ekonomik baskılar, yoğun çalışma saatleri ve yalnızlık duygusu nedeniyle gerçek bir ilişki yürütmek yerine 7/24 erişilebilir, tartışmayan ve tamamen kişiselleştirilmiş yapay zekâ partnerlerini tercih ettiğini gösteriyordu.

Hükümet yetkilileri, bu durumun gençlerin sosyal hayattan ve aile kurma fikrinden giderek kopmasına yol açtığını tespit ederek yapay zekâ sistemlerinin toplumsal dokuya zarar verdiğine kanaat getirdi.

Yasal Düzenleme Ne Getiriyor?

Yürürlüğe giren yeni yasal mevzuat, yapay zekâ servislerine yönelik şu katı sınırları çiziyor:

Duygusal Bağ Kısıtlaması: Yapay zekâ sistemlerinin kullanıcılarla yoğun duygusal bağ kurmaya çalışması veya empati taklidi yaparak insan gibi davranması kısıtlandı.

Bağımlılık Yaratmama Şartı: Algoritmaların kullanıcıyı platformda tutmak için psikolojik bağımlılık döngüleri oluşturacak şekilde tasarlanması engellendi.

Yaş ve Süre Sınırı: Yapay zekâ sohbet botlarına günlük erişim süreleri sınırlandırıldı ve gerçek kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi.

ByteDance, Tencent ve Alibaba Fişi Çekiyor

Getirilen ağır şartlar sanal sevgili sektörünü tamamen kâğıt üzerinde yasaklamasa da uygulamada sektörü fiilen imkansız hale getirdi. Kuralların ihlali durumunda karşı karşıya kalacakları cezaları ve yaptırımları riske etmek istemeyen Çinli teknoloji devleri radikal kararlar aldı:

ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi dev şirketler, AI sevgili ve yapay zekâ arkadaş odaklı projelerini yeni kurallara uydurmaya çalışmak yerine servislerini tamamen askıya aldıklarını veya kapattıklarını duyurdu.