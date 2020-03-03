Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!
Xiaomi Mi A3 için uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesi yayınladı. Fakat, Mi A3 kullanıcıları bu duruma sevinemeden maalesef ki güncelleme geri çekildi.
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Xiaomi’nin A serisi cihazları uygun fiyatıyla ve Android One platformunda bulunan ürünler olması sebebiyle göz dolduran cihazlar olma yolunda ilerliyorlardı. Firma da, vaatlerinde hızlı güncellemeler ve saf Android’in gücüne dayanarak kullanıcıları etkilemeye çalışıyordu.
Peki, gerçekten Android One platformu çıktığı ilk günlerdeki rağbeti hala görebiliyor mu? Cevap, maalesef ki hayır. Çünkü, Android One platformu içerisinde bulunan uygun fiyatıyla kullanıcıların cebini yakmayan cihazlar artık isteneni veremiyor. Çıkarıldığı günlerde her zaman en hızlı güncellemeyi alacak dedikleri akıllı telefon modelleri bir türlü o güncellemeleri alamıyorlar.
Xiaomi bildiğiniz gibi Çin içerisinde merkezi bulunan ve faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinden biri. Geçtiğimiz aylar itibariyle dünyayı da etkisine alan Koronavirüs salgının etkisiyle ülke içerisindeki tüm üretim durmuş. İnsanlar işlerine gitmekte güçlük yaşamışlardı. Bundan dolayıdır ki yazılım geliştirme süreçleri de bu durumdan etkilendi.
Xiaomi Mi A3’e gelen Android 10’da parmak izi ve kamera çalışmıyor!
Firma, Android One platformu içerisinde bulunan Mi A3 için güncellemenin Koronavirüs yüzünden aksadığını ve yakın zamanda yayınlanacağı belirtmişti. Keza öyle de oldu, güncellemenin dağıtımı dün itibariyle başlamıştı. 1.3 GB boyuta sahip yazılım yükseltmesinin sürüm notlarını okuduğumuzda birçok değişikliğin uygulandığını açıkça görebiliyoruz.
Başlıca; Karanlık Tema desteği, yeni gezinti seçenekleri ve gizlilik kontrolleri yeni Android sürümüyle gelen değişiklikler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar, gelen yazılımı cihazlarına kurdular ve daha sonra çeşitli sorunlar yaşamaya başladılar.
Bunlar, cihazın kendi kendini tekrar başlatması, parmak izi sensörlerinin çalışmaması, kamera uygulamasının çökmesi gibi gerçekten ciddi problemlerdi. Açıkçası, Xiaomi gibi dev bir şirketin böylesine amatör bir güncelleme yayınlaması insanları şaşırtmışa benziyor.
Android One projesinin sonu mu geliyor?
Birçok Xiaomi kullanıcısı, bu sıkıntılardan sonra forumlarda dert yanmaya başladılar. Firma da yayınlamış olduğu Android 10 yükseltmesinin dağıtımını durdurma kararı aldı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, güncellemede var olan sıkıntılar giderilecek ve dağıtım süreci devam edecektir.
Ama insanların Android One ekosistemine olan güveni çoktan sarsıldı bile. Günümüzde orta seviye cihazların piyasada artmasıyla birlikte Android One platformuna olan ihtiyaç da azalmışa benziyor. Bu da akıllara, Android One projesinin sonlandırılma ihtimalini akıllara getiriliyor.
Ülkemizde, Google ile antlaşması bulunan General Mobile’ın da anlaşmasının fes edildiğini ve en son duyurdukları akıllı cihazlarında Android One ekosistemini kullanmadıklarını görmüştük.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 12 Mart’ta geliyor!
Nubia Red Magic 5G, 12 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket resmi olarak lansman tarihini doğruladı. 144 Hz ekranı olan telefona AnTuTu testi yapıldı ve cihaz, AnTuTu testinde bir rekora imza attı.
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Nubia Red Magic 5G, AnTuTu testinden kaç puan aldı?
Sosyal medyadaki resmi hesaplara göre, cihazın 5G modemle eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağı ve Android 10 ile geleceği biliniyordu. Hafta sonu ise Nubia Red Magic 5G’nin 15.000 rpm‘ye kadar çıkabilen yeni bir soğutma sistemi ile geleceğini öğrendik. Dahili sıcaklığın düşürülmesi, donanımın daha iyi bir performans göstermesini sağlar. Bu nedenle telefon AnTuTu‘da rekor bir puan olan 633.000 puana ulaştı.
Nubia CEO‘su Ni Fei, uzun bir yazıda yeni fanın neden bu kadar özel olduğunu açıklamıştı. Sıvı soğutmanın iç kısımları serin tutmak için yeterli olmadığını ve bu yüzden Nubia‘nın Red Magic 3 gibi gerçek dönen bir fana sahip olacağını iddia etti. AnTuTu sonucu tam olarak 633.724 olarak ölçüldü. Bunun sebebi tamamen soğutucu ile ilgili değil, aynı zamanda 16 GB LPDDR5 RAM ile de alakalı.
Nubia Red Magic 3 ve Nubia Red Magic 3S geleneğinden devam edecek olan Nubia Red Magic 5G‘nin, kullanıcıya oldukça performanslı bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 serisi 1 milyon satışa ulaştı!
Redmi K30 serisi Aralık ayında geldi ve şirket 1 milyon adet satmayı başardı. Markanın resmi Weibo profiline göre, bu hem K30 hem de K30 5G akıllı telefonlarını içeriyor. Sayıyı daha da etkileyici kılan şey, COVID-19 salgınının neden olduğu önemli pazar yavaşlamasına rağmen elde edilmesiydi.
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Redmi K30 serisi hangi özelliklere sahip?
Redmi K30 ve 5G versiyonu resmen 120 Hz ekran ve 64 MP dörtlü kamera düzeni ile 10 Aralık‘ta tanıtıldı. Snapdragon 730G yonga setli cihaz anında satışa başlarken, Snapdragon 765G destekli 5G seçeneği neredeyse bir ay sonra 7 Ocak‘ta piyasaya çıktı. İki cihazda 6.67 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekran koruması olarak Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Cihazların ikisinde de 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı seçeneği bulunuyor.
Cihazların kameraları, 64 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanıyor. Ön kamera tarafında ise 20 MP değerinde bir selfie kamera bulunuyor.
Şu anda, telefon Çin‘de 1.599 CNY (230$) fiyatından başlarken, 5G kardeşi 1.999 CNY (285$) fiyatından başlıyor. Bu fiyatlandırma en düşük depolama kapasitesi olan versiyon için geçerli. Telefon ayrıca Hindistan‘da Poco X2 olarak satışta bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3 Pro, 44 MP çift selfie kamera ile duyuruldu!
Oppo, Aralık 2019‘da Çin‘de Pro sürümü 5G yonga seti ile gelen Reno 3 serisini tanıttı. Bugün şirket, düz OLED panelin içine yerleştirilmiş iki selfie kamerasıyla birlikte gelen uluslararası 5G olmayan Oppo Reno 3 Pro‘yu tanıttı.
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Oppo Reno 3 Pro hangi özelliklere sahip?
Reno 3 Pro, yakın zamanda duyurulan Mediatek Helio P95 yonga setine sahip ilk akıllı telefon oldu. 2.2 GHz ve 8 GB RAM‘e kadar çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği olan sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip. Depolama alanı olarak ise 128 GB veya 256 GB seçenekleri bulunuyor. Ayrıca daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvasını kullanabiliyorsunuz.
Telefon, 20:9 oranına sahip, Full HD+ çözünürlüklü ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6.5 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Sırtın tasarımı Reno 3 Pro 5G‘ye benzer ancak bu 4G cihazında ana kamera 64 MP değerinde. Gerisi aynı şekilde 2x optik zoom, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP tek renkli derinlik sensörü ile birlikte 13 MP telefoto kamerası şeklinde dizilmiş durumda.
Selfie kameralar bir delik içine yerleştirilmiş olarak bulunuyor. Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğe sahip ön kamera olacak. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lensin arkasında 44 MP 1/2.8 inçlik sensöre sahip. İkincil modül 2 MP değerindeki derinlik sensörüdür.
8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan Oppo Reno 3 Pro‘nun 6 Mart‘ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.