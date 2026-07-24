Akıllı telefon satın alma kararlarında bütçe planlaması ve ekosistem beklentileri belirleyici rol oynuyor. Tüketicilerin finansal alışkanlıklarını ve teknoloji ihtiyaçlarını dikkate alan EVOFONE, fiziki Mi Store mağazalarında geçerli yeni kampanyasıyla Xiaomi 17T Serisi alımlarında kullanıcılara iki farklı avantajdan birini seçme özgürlüğü sunuyor.

Bütçe Esnekliği mi, Ekosistem Genişlemesi mi?

Gelişmiş kamera sistemleri ve yüksek işlem performansıyla öne çıkan Xiaomi 17T Serisi, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında kişiselleştirilmiş seçeneklerle sunuluyor:

Peşin Fiyatına 3 Taksit: Teknoloji yatırımını zamana yaymak ve nakit akışını korumak isteyen kullanıcılar, ödeme aşamasında peşin fiyatına 3 taksit imkanından faydalanabiliyor.

Aksesuar ve Ekosistem Hediye Çeki: Taksit seçeneğini tercih etmeyen müşterilere, yeni telefonlarını tamamlayacak aksesuarlar ve akıllı ev ürünlerinde geçerli özel bir hediye çeki tanımlanıyor. Kullanıcılar bu hediye çekiyle akıllı bileklikler, kablosuz kulaklıklar, şarj ekipmanları ve ses sistemleri gibi geniş ekosistem ürünlerinden dilediklerini seçebiliyor.

Fiziksel Mağaza Deneyimi ile Doğru Tercih

Yalnızca EVOFONE bünyesindeki fiziki Mi Store mağazalarında geçerli olan bu perakende yaklaşımı, tüketicilerin cihazları yerinde deneyimlemelerine olanak tanıyor. Müşteriler, uzman personel eşliğinde kendi bütçelerine ve kullanım alışkanlıklarına en uygun avantajı belirleyerek rasyonel bir satın alma gerçekleştirebiliyor.