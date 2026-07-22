Lüks SUV segmentinin efsanevi ismi Land Rover, aileye beşinci bağımsız model olarak dahil olan ve markanın alışılagelmiş genlerine sıra dışı bir soluk getiren yeni Range Rover GT modelini sergiledi. Geleneksel yüksek ve köşeli SUV formundan sıyrılan araç; daha alçak, aerodinamik ve yola yakın dikey çizgileriyle markanın bugüne kadar ürettiği en “otomobilimsi” ve asfalt odaklı modeli olmaya aday gösteriliyor.

Velar’ın Yerini Almıyor, Yeni Bir Segment Açıyor

Sektör kulislerinde dolaşan iddiaların aksine yeni Range Rover GT, Range Rover Velar’ın doğrudan halefi olmayacak. Fiziksel ebat olarak Range Rover Sport’a yakın boyutlar sunan model, bağımsız bir lüks Gran Turismo (GT) olarak ürün gamında yepyeni bir sayfa açıyor.

Yepyeni EMA Platformu: Önce Elektrikli, Sonra Hibrit

Range Rover GT, markanın mevcut hiçbir SUV modeliyle doğrudan mimari akrabalık taşımıyor. Araç, Land Rover’ın yeni nesil EMA (Electric Modular Architecture) platformu üzerine inşa ediliyor:

Güç Aktarımı: İlk etapta pazara tamamen elektrikli (BEV) olarak sunulacak.

Gelecek Planı: EMA mimarisinin modüler yapısı sayesinde ilerleyen dönemde platforma tam hibrit (HEV) motor seçeneklerinin de eklenmesi planlanıyor.

Sürüş Dinamikleri: Sert arazi parkurlarından ziyade asfalt üzerindeki üst düzey sürüş dinamikleri, viraj kararlılığı ve yol konforuna odaklanıyor.

“Tüm Zamanların En Sessiz Range Rover’ı”

Land Rover, gelişmiş akustik yalıtım çözümleri ve malzeme kalitesi sayesinde yeni GT modelini “tüm zamanların en sessiz Range Rover’ı” olarak tanımlıyor.

Kabinde öne çıkan diğer dikkat çekici detaylar ise şunlar:

“Ekran Çılgınlığına” Son: Son yıllarda otomotiv sektörünü saran devasa ekran furoyasının aksine, sürücü odaklı ve göz yormayan ergonomik bir konsol mimarisi benimsenmiş.

2+2 Lüks Oturma Düzeni: Lansman görsellerinde arka tarafta iki bağımsız lüks koltuk, kablosuz şarj alanları, bardaklıklar ve iklimlendirme/medya yönetimi için özel bir dokunmatik ekran yer alıyor.

Ailesel Kullanım Opsiyonu: İsteğe bağlı olarak 3 kişilik geleneksel arka koltuk düzeni de tercih edilebilecek.

Menzil Beklentisi ve Üretim Yeri

Modelin batarya göstergesindeki ilk verilerde %80 şarj seviyesindeyken 463 km (288 mil) menzil sunduğu görülürken, tam dolulukta bu değerin yaklaşık 580 km civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

İngiltere’deki Halewood tesislerinde üretilecek olan Range Rover GT hakkında tüm teknik verilerin ve satış fiyatlarının önümüzdeki aylarda düzenlenecek resmi lansmanla netleşmesi bekleniyor.