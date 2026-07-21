Apple’ın ürün takvimiyle ilgili ortaya çıkan son sızıntılar, şirketin 2027 yılı bahar döneminde yeni nesil iPhone Air 2 modelini tanıtabileceğine işaret ediyor. Apple’a yakın kaynaklara göre şirket, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerini duyurduktan sonra 2027’nin ilk yarısında iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2’yi kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmasa da, sızıntılar iPhone Air 2’nin tasarım anlayışını korurken donanım tarafında önemli güncellemeler alacağını gösteriyor.

Sızıntılarda yer alan bilgilere göre iPhone Air 2, ilk nesil iPhone Air’daki ince tasarım anlayışını sürdürecek. Cihazın 5.6 mm kalınlığını koruyacağı ve titanyum kasayla geleceği iddia ediliyor. Renk seçeneklerinde ise siyah, beyaz ve gold renklerine ek olarak mavi yerine lavanta renginin sunulabileceği belirtiliyor. Bunun yanında Apple’ın Pro modellerinde kullanacağı daha küçük Dinamik Ada tasarımının iPhone Air 2’ye de taşınacağı öne sürülüyor. Böylece ekranın üst bölümünde daha kompakt bir alan elde edilmesi hedeflenebilir.

Ekran tarafında ise Apple’a yakın kaynaklar, iPhone Air 2’nin 6.55 inç büyüklüğünde 120 Hz ProMotion ekranla geleceğini ifade ediyor. İlk nesil modele kıyasla yüksek yenileme hızının sunulması, özellikle akıcı arayüz deneyimi ve oyun performansı açısından dikkat çeken değişikliklerden biri olabilir. Dinamik Ada’nın küçülmesiyle birlikte ekran kullanım alanının da bir miktar artması bekleniyor.

Performans tarafında ise en önemli yeniliklerden biri üretim teknolojisinde yaşanabilir. Sızıntılara göre iPhone Air 2, 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemcisini kullanacak. Aynı çipin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerinde de yer alacağı belirtiliyor. İlk nesil iPhone Air’da kullanılan 3 nm A19 Pro işlemcisine kıyasla daha gelişmiş üretim süreci sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği tarafında iyileştirmeler hedeflenebilir. İşlemciye 12 GB RAM’in eşlik edeceği, cihazın kutudan iOS 27 işletim sistemiyle çıkacağı ve Apple Intelligence ile yeni nesil Siri AI özelliklerini destekleyeceği de iddialar arasında bulunuyor. Ayrıca Apple’ın geliştirdiği C2 modem sayesinde bağlantı performansında da güncellemeler yapılabileceği konuşuluyor.

Kamera tarafında da önemli bir değişiklik gündemde. Sızıntılara göre iPhone Air 2, 48 MP ana kameraya ek olarak 48 MP ultra geniş açılı ikinci kameraya sahip olacak. Böylece ilk nesle kıyasla kamera sistemi daha kapsamlı hale gelebilir. Pil kapasitesinin ise 3.149 mAh ile 3.500 mAh arasında olacağı iddia ediliyor. Dinamik Ada’nın küçülmesi ve 2 nm A20 Pro işlemcisinin daha az fiziksel alan kaplaması sayesinde Apple’ın daha büyük bir bataryaya yer açabileceği de belirtiliyor. Fiyat tarafında ise Apple’a yakın kaynaklar, ilk nesil iPhone Air’ın 999 dolar seviyesinde satışa sunulmasının ardından iPhone Air 2’nin başlangıç fiyatının 1.099 dolar olabileceğini öne sürüyor. Tüm bu bilgiler resmi olarak doğrulanmış değil. Apple’ın tanıtım etkinliğine kadar teknik özellikler, fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili detayların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

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