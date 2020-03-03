Apple, yavaşlattığı cihazların kullanıcılarına tazminat ödeyecek

Apple, Hindistan pazarına herhangi bir aracı olmadan girebilmek adına kendi mağazasını açma planları yapıyor. Şirketin yıllık hissedar toplantısında konuşan CEO Tim Cook, öncelikli olarak bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza, ardından 2021 yılı itibariyle de kendi fiziki mağazalarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Apple, uzun süredir üçüncü parti satıcılar aracılığı ile Hindistan pazarında kendine yer ediniyor. Şirket, yaptığı planlamalar ile bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza açarak bu düzeni değiştirmek istiyor. Online mağazanın açılış tarihi şu an için net değil. Fakat TechCrunch‘ın haberine göre Apple, online mağazasını 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açmayı planlıyor. Fiziki mağazanın ise 2021 yılında açılması hedefleniyor.

Apple, premium akıllı telefon piyasasında Hindistan’da neler yapabilir?

Hindistan, akıllı telefon piyasası satışlarında Çin‘den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu da pazarın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Apple‘ın böylesine büyük bir pazardan kendine yer edinmeye çalışması anlaşılabilir. Fakat bir araştırma şirketi olan Counterpoint verilerine göre, Hindistan‘daki akıllı telefon satışlarının büyük bir çoğunluğunu 150 dolar ve altı modeller kapsıyor.

Apple için diğer bir zorluk ise Hindistan hükümetinin elektronik eşyalara getirdiği ağır ithalat vergisi. Bu ek bir maliyet oluşturduğu için Hindistan‘daki kullanıcılar iPhone‘a daha yüksek fiyattan sahip olmak zorunda kalıyor.

Apple ürünleri şu an için üçüncü parti mağazalar aracılığı ile halihazırda Hindistan‘da satılıyor. Fakat satış konusunda rakipleri Huawei ve Samsung‘un gerisinde kalmış durumdalar. Ancak Apple‘ın açacağı online mağaza aracılığı ile bir takım kampanyalar düzenleyerek daha uygun fiyattan ürünlerini satabileceği de konuşuluyor.