Modern yaşamın getirdiği hareketli tempoda spor yaparken, işte çalışırken ya da mutfakta vakit geçirirken akıllı telefon için stant aramak yaygın bir zorluk haline geldi. Diğer yandan, su tüketimini aksatmamak adına yanımızdan ayırmadığımız termoslar da günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Bu iki temel ihtiyacı yenilikçi bir anlayışla birleştiren Ringo Pro, EVOFONE güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Geliştirilmiş MagSafe ile Güvenli İzleme

Spor yaparken veya içerik üretirken telefonu termosa dayama riskini ortadan kaldıran Ringo Pro, kapağına entegre edilen MagSafe uyumlu manyetik sistem ile öne çıkıyor:

Güçlü Mıknatıs Yapısı: Telefonu termosa güvenle sabitler.

Hassas Dönüş Yeteneği: Cihazın her açıda kolayca yönlendirilmesini sağlayarak ekstra bir tripod veya telefon standı taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Sızdırmaz Yapı ve Pratik İçim Deneyimi

Bir termosun sunduğu temel işlevleri yüksek mühendislikle buluşturan model:

Çift Cidarlı Çelik Gövde: İçeceklerin sıcaklığını uzun süre korur.

%100 Sızdırmaz Kapak: Çantadaki elektronik cihazların yanında güvenle taşınabilir.

Özel Entegre Pipet: Spor yaparken veya araç kullanırken dökülme riski olmadan pratik içim imkanı sunar.

Ergonomik Taşıma ve Kapasite Seçenekleri

Aktif yaşam tarzına uyum sağlayan Ringo Pro’nun taşıma halkasında yer alan kauçuk kaplama, terletmeyen ve kaymayan güvenli bir tutuş sağlıyor. Ürün, günlük su tüketim hedeflerine ve kullanım yoğunluğuna göre 710 ml ve 950 ml olmak üzere iki farklı hacim seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor.