Xiaomi Mi 11 Lite modelini uzun süredir kullanan Ersin, amiral gemi telefondan orta seviyeye geçme deneyimini bu videoda aktarıyor.

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Günümüz döviz ve alım şartları nedeniyle üst seviye telefon yerine orta seviye telefonları tercih eden kullanıcılar için Ersin kendi deneyimi ile Mi 11 Lite hakkındaki düşüncelerini bu videoda aktarıyor.

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Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri;

Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm

Ağırlık: 157 gram

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10

İşlemci: Snapdragon 732G

Depolama: 128 GB

Bellek: 6 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4250 mAh

Şarj: 33 Watt