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“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
Xiaomi Mi 11 Lite modelini uzun süredir kullanan Ersin, amiral gemi telefondan orta seviyeye geçme deneyimini bu videoda aktarıyor.
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“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
Günümüz döviz ve alım şartları nedeniyle üst seviye telefon yerine orta seviye telefonları tercih eden kullanıcılar için Ersin kendi deneyimi ile Mi 11 Lite hakkındaki düşüncelerini bu videoda aktarıyor.
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Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri;
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
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“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
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