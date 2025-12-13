Dünyanın lider akıllı ev temizliği teknolojileri markası Roborock, minimalist tasarımı ve sezgisel kullanım yaklaşımıyla dikkat çeken Roborock Saros 10R modeliyle, ev temizliği için harcanan zamanı azaltmayı amaçlıyor. Roborock, Saros 10R ile temizlik sürecini arka planda çalışan akıllı bir yardımcıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Roborock Saros 10R, ultra ince yapısı ve akıllı sistemiyle temizlikte yeni bir standart koyuyor

Roborock’un premium segmentte konumlandırdığı Saros 10R, robot süpürge dünyasında tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Yalnızca 7,98 cm’lik ultra ince gövdesi, gelişmiş yapay zekâ destekli navigasyon sistemi ve yüksek emiş gücüyle Saros 10R, özellikle modern yaşam temposunda pratik ve zahmetsiz temizlik arayan kullanıcıları hedefliyor.

StarSight otonom sistem 2.0 ile daha akıllı navigasyon

Saros 10R, geleneksel LDS sistemleri yerine çift ışık kaynaklı 3D Time-of-Flight (ToF) teknolojisi ve RGB kameralarla çalışan StarSight™ Otonom Sistem 2.0’ı kullanıyor. Bu yapı, cihazın çevresini üç boyutlu olarak algılamasına olanak tanıyor ve daha hassas bir haritalama sunuyor.

Gelişmiş algılama sistemi sayesinde Saros 10R, 108’e kadar farklı engeli tanıyabiliyor ve düşük ışıklı ortamlarda dahi temizlik rotasını doğru şekilde oluşturabiliyor. Koltuk altı, yatak altı ve dar alanlar gibi zor bölgeler, bu sistem sayesinde manuel müdahaleye gerek kalmadan temizlenebiliyor.

Ultra ince tasarım ve AdaptLift şasi avantajı

Roborock’un şimdiye kadar geliştirdiği en ince robot süpürgelerden biri olan Saros 10R, 7,98 cm yüksekliğiyle mobilya altlarına kolayca girebiliyor. AdaptLift™ şasi yapısı sayesinde cihaz, zemin koşullarına göre 10 mm yukarı veya aşağı hareket edebiliyor.

Bu yapı, 3 cm’ye kadar olan eşikleri aşmasını sağlarken çift katmanlı tasarımı sayesinde daha yüksek geçiş alanlarında da dengeli bir temizlik sunuyor. Dar alanlarda hareket kabiliyeti, Saros 10R’ın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor.

22.000 Pa emiş gücüyle yeni nesil hijyen performansı

Saros 10R, 22.000 Pa HyperForce® emiş gücü ile zeminlere yerleşmiş tozları, ince partikülleri ve büyük kirleri tek geçişte toplayabiliyor. DuoDivide™ Çift Anti-Karışıklık Sistemi, saç ve evcil hayvan tüylerinin fırçalara dolanmasını azaltarak bakım ihtiyacını düşürüyor.

FlexiArm™ yan fırça ve paspas sistemi ise kenar ve köşe bölgelerde temizlik kapsama alanını genişletiyor. Çift alıcı-verici LiDAR ve VertiBeam™ engel algılama sistemi sayesinde kablolar, ince nesneler ve çıkıntılı yüzeyler çevresinde daha kontrollü bir temizlik sağlanıyor.

10’u 1 arada istasyon ile tam otomatik temizlik deneyimi

Saros 10R’ın en dikkat çeken bileşenlerinden biri olan 10’u 1 Arada Çok İşlevli İstasyon, temizlik sürecini büyük ölçüde otomatik hale getiriyor. Otomatik paspas çıkarma, 80°C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve toz boşaltma gibi işlemler kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleşiyor.

Buna ek olarak su ve deterjan doldurma, kir algılamaya dayalı yeniden yıkama, hızlı şarj ve kendi kendini temizleyebilen modüller, bakım sürecini minimuma indiriyor. Bu yapı sayesinde Saros 10R, günlük temizlikten derin hijyen gerektiren alanlara kadar geniş bir kullanım senaryosu sunuyor.