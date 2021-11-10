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“Sizin Görüşünüz” Çekimlerini Cevahir Mi Store’da Yapıyoruz

Bundan sonra “Sizin Görüşünüz” serisine katılmak isteyen Xiaomi kullanıcılarının videolarını İstanbul Mecidiyeköy’deki Cevahir AVM’deki Mi Store’da yapacağız.

Böylece kendi kullandığı Xiaomi telefonla ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen izleyicilerimizle Mi Store’larda buluşacağız.

Eğer siz de Cevahir Mi Store’da yapacağımız çekimlere katılmak isterseniz aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.

Kanalımızda yayınlanan tüm deneyim videolarına buraya tık’layarak ulaşabilirsiniz.

 

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Ersin Akman

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