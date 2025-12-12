Teknoloji gündemi bugünlerde iPad sızıntılarıyla hareketlenmiş durumda. Kullanıcılar özellikle iPad 12 hangi çiple geleceğini, Apple’ın uygun fiyatlı tablet stratejisinde nasıl bir yol izleyeceğinı merak ediyor. Şu an ortada kesinleşmiş bir bilgi olmasa da yeni raporlar, beklentileri tamamen değiştirecek önemli detaylar içeriyor. Peki iPad 12 işlemcisi ne?

iPad 12, iPhone işlemcisiyle gelecek!

iPad 12 için ortaya çıkan en dikkat çekici iddia, Apple’ın bu modelde A19 çipini kullanabileceği yönünde. Normal şartlarda uygun fiyatlı iPad modelleri her zaman bir veya iki nesil geride kalan işlemcilerle geliyordu. Örneğin iPad 11, 2022’de iPhone 14’te kullanılan A16 çipiyle satışa çıktı. Buna karşılık yeni iPad 12 için konuşulan A19 seçeneği, Apple’ın bu segmentte yıllar sonra ilk kez güncel bir işlemciyi tercih edebileceği anlamına geliyor.

Macworld’ün “iç kod dokümanı” gördüğünü iddia etmesi bu söylentilerin güçlenmesini sağlasa da daha önceki sızıntılar yeni iPad’in A18 çipiyle geleceğini öne sürüyordu. Bu da Apple’ın planlarını son aşamada değiştirmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Ayrıca raporda yeni iPad için J581 ve J588 kod adlarının geçtiği belirtiliyor. Ancak kod adlarının sıralı ilerlememesi dikkat çekiyor; çünkü daha önceki sızıntılarda bu kodlar düşük bütçeli modele işaret etmişti. Apple’ın dahili planlarını zaman zaman değiştirdiği bilindiği için bu karışıklığın doğal olduğu yorumları yapılıyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 26.2 ne zaman çıkacak? RC sürümü yayınlandı

Öte yandan iPad mini cephesinde de benzer bir kafa karışıklığı mevcut. Daha önce A19 çipinin iPad mini’ye geleceği iddia edilmişti ancak Apple’ın ürün kodlarında J510–J511 geçiyordu. Bu nedenle Apple’ın 2026 tablet serisinde ciddi bir revizyon yaptığı düşünülüyor.

Buna ek olarak, yeni iPad ve iPad Air modellerinde Apple’ın daha verimli bağlantı çözümleri sunan N1 ağ çipini kullanacağı belirtiliyor. N1 çipi bu yıl tanıtılan iPhone modellerinde de yer alıyor ve enerji tüketimi tarafında önemli avantaj sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPad 12 işlemci tercihi Apple’ın tablet stratejisinde yeni bir dönem başlatır mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!