Türkiye’de telefon dolandırıcıları yeni bir şantaj mekanizmasını devreye soktu. Kurbanın numarası farklı kaynaklardan ele geçirildikten sonra süreç, ilk bakışta sıradan bir görüntülü arama gibi başlayan bir tuzağa dönüşüyor. Kısa ve kontrolsüz bir an, dolandırıcıların eline şantaj için kullanılabilecek bir kayıt fırsatı veriyor. Peki yeni telefon dolandırıcılığı tuzağı ne? Görüntülü arama ile gerçekleşen yeni dolandırma yöntemi nedir, nasıl korunulur? İşte merak edilenler.

Telefon dolandırıcıları görüntülü aramayla yeni bir şantaj yöntemi deniyor

Telefon dolandırıcıları önce kurbanın numarasını sosyal medya, sahte kampanyalar veya veri sızıntılarından topluyor. Ardından yurt dışı numaralarından görüntülü aramalar yapıyor. Arama açıldığı anda ekranda çocuklara ait rahatsız edici görüntüler beliriyor ve kurbanın yüzü aynı karede olduğu için saniyeler içinde ekran kaydı alınıyor.

Bu kısa kayıt daha sonra tehdit aracına dönüşüyor. Dolandırıcılar görüntüyü kurbanın ailesi ve yakın çevresiyle paylaşmakla tehdit ediyor ve belirli bir ücret talep ediyor. Amaç, şok etkisi yaratarak kurbanın panik içinde ödeme yapmasını sağlamak.

Görüntülü arama ile telefon dolandırıcılığına karşı nasıl önlem alınır?

Bilinmeyen veya yurt dışı numaralardan gelen görüntülü aramaları kesinlikle açmamak en etkili korunma yöntemi. WhatsApp ve benzeri platformlarda gelen beklenmedik görüntülü aramalar reddedilmeli ve numara engellenmeli. Bu durum hukuk açısından tamamen suç kapsamına girdiği için kurban konumuna düşen kişilerin paniğe kapılmadan emniyet birimlerine başvurması gerekiyor.

Telefon numarasını internette paylaşmamak, sahte kampanya linklerine bilgi girmemek ve iki aşamalı doğrulamayı aktif etmek riski ciddi şekilde azaltıyor diyebiliriz. Görüntülü aramayı yalnızca tanıdık kişilerle kullanmak da güvenlik alışkanlığı hâline gelmeli.

İlginizi Çekebilir: ÖSYM yapay zeka desteğiyle hazırlanan sorulardan memnun!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin yayılmasının önüne nasıl geçilebilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!