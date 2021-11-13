Xiaomi 11 Lite 5G NE Almak İçin 5 Neden

Lite model olmasına rağmen Mi 11 Lite ve 11 Lite Lite 5G NE iddialı özellikleri, çarpıcı tasarımıyla kullanıcısını etkilemeyi başarıyor. Xiaomi’nin en ince ve en hafif 5G akıllı telefonu olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, çeşidiyle İnci Siyahı, Sakız Mavisi, Şeker Pembesi renk seçenekleriyle geri döndü.

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Tasarımına eşlik eden ekran özellikleri de bir o kadar kusursuz. 11 Lite 5G NE, Dolby Vision destekli AMOLED ekrana sahip. Beraberinde 90 Hz Ekran Yenileme Hızı ve 240 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor.

Lite modele göre fazla iddialı olan kamera özelliklerine baktığımız zaman ise; 64 MP’lik ana sensör, 8 MP Geniş Açılı Kamera ve 5 MP Makro kamera sunuyor.

Bu kamerada bulunan gece modu çekimiyle hem geniş açılı kamerayı hem de ön kamerayı kullanarak başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kamera demişken 11 Lite göre geliştirilmiş olduğunu 20 MP değerinde sensör ile görüyoruz.

11 Lite 5G performans tarafındaki başarısını Snapdragon 778G’ye borçlu. Daha uzun performans içinse incecik formuna rağmen 4250 mAh bataryası bulunuyor.

Bir günü kolaylıkla atlatan bataryasını ise 33W Hızlı Şarj desteği sayesinde 45 dakika gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz.

Pekala almak için 5 Nedenimiz ne? Sırasıyla tüm detayları videomuzda sizlere aktardık.

İyi Seyirler…