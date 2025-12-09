iPhone ve Android kullanıcılarının uzun süredir merak ettiği soru aynıydı: Platformlar arasında veri aktarımı ne zaman gerçekten sorunsuz hâle gelecek? iPhone kullanıcıları “iOS’tan Android’e geçiş daha kolay olacak mı?”, Android kullanıcıları ise “Android’den iPhone’a geçiş ne kadar hızlanacak?” diye arama yaparken, Apple ve Google ortak bir hamleyle bu sorulara yanıt verdi.

iPhone’dan Android’e geçiş kolaylaşacak!

iPhone ve Android cihazlar için geliştirilen bu yeni altyapı, iki şirketin bugüne kadar yaptığı en kapsamlı veri aktarım iş birliği olarak tanımlanıyor. Açıklamaya göre güncellenen geçiş özellikleri ilk olarak Android Canary sürümüyle Pixel cihazlara ulaştı.

Aynı yeniliklerin yakında iOS 26 geliştirici betasında da aktif hâle gelmesi bekleniyor; yani hem iOS’tan Android’e geçiş hem de Android’den iPhone’a geçiş çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekle kavuşacak. Ekosistemlere entegre edilecek yeni geçiş sisteminde, eskiye göre daha fazla veri türünün otomatik olarak taşınması planlanıyor.

Şu anda tüm özellikler açıklanmış değil; fakat Apple ve Google, beta süreci ilerledikçe fotoğraflardan mesajlara, hesap ayarlarından uygulama verilerine kadar pek çok veri tipinin aktarım desteğinin genişleyeceğini doğruladı. Bu da hem iOS’tan Android’e geçiş yaparken hem de Android’den iOS’a geçiş sırasında kullanıcıların daha az veri kaybı yaşaması anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Apple’da yaprak dökümü! Yapay zekanın başındaki isim ayrıldı!

iPhone ve Android için mevcut geçiş uygulamaları devre dışı kalmıyor. Şirketler, Apple’ın Move to iOS uygulamasının ve Google’ın Android Switch aracının kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Yeni sistem ise bu araçların üzerine kurulan otomatik, daha akıcı ve daha kapsamlı bir aktarma katmanı olacak.

Böylece hem iOS’tan Android’e geçiş hem de Android’den iOS’a geçiş çok daha az uğraştırıcı bir hâle gelecek. Apple, yeniliklerin daha sonraki iOS 26 beta paketlerinde yer alacağını belirtiyor. Aynı şekilde Android cihazlarda da özelliklerin Canary yapılarına kademeli olarak eklenmesi planlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekosistemler arasındaki bu yeni geçiş deneyimi kullanıcıları nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!