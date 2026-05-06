Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro için resmi tanıtım öncesi sızıntılar hız kazandı. Winfuture’un paylaştığı bilgilere göre serinin ekran, işlemci, kamera, batarya ve Avrupa fiyatları büyük ölçüde netleşmiş durumda; üstelik lansmanın beklenenden daha erken gelmesi de mümkün. Peki Xiaomi’nin yeni global serisi, fiyat tarafında kullanıcıyı ne kadar zorlayacak?

Xiaomi 17T serisi sızıntıyla büyük ölçüde netleşti

Xiaomi 17T serisi, şirketin global pazardaki üst segment hamlelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Raporlara göre Xiaomi 15T serisi eylülde tanıtılmışken 17T ailesi bu kez daha erken, hatta bu ay içinde sahneye çıkabilir.

Burada asıl dikkat çeken nokta, iki model arasındaki farkın sadece küçük bir yenileme olmaması. Standart model daha dengeli bir paket sunarken, Pro tarafı ekran, şarj ve pil kapasitesiyle daha yukarıda konumlanıyor; yani Xiaomi, seriyi doğrudan farklı kullanıcı gruplarına ayırmış görünüyor.

Günlük kullanım tarafında bu ayrımın karşılığı net: Sosyal medya, video ve genel kullanım için standart model yeterli olabilirken; daha yüksek yenileme hızı, daha büyük ekran ve kablosuz şarj isteyenler Pro modele bakacaktır. Tabii burada kesin konuşmak için resmi lansmanı beklemek gerekiyor.

Teknik özellikler

Xiaomi 17T : 6,59 inç ekran, 2756 x 1268 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

: 6,59 inç ekran, 2756 x 1268 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Xiaomi 17T Pro : 6,83 inç ekran, 2772 x 1280 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

: 6,83 inç ekran, 2772 x 1280 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı Xiaomi 17T : MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci

: MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci Xiaomi 17T Pro : MediaTek Dimensity 9500 vv işlemci

: MediaTek Dimensity 9500 vv işlemci Her iki modelde de 12GB RAM ve 256GB / 512GB depolama seçenekleri

Xiaomi 17T : 6500mAh batarya, 67W şarj

: 6500mAh batarya, 67W şarj Xiaomi 17T Pro : 7000mAh batarya, 100W kablolu şarj, 50W’a kadar kablosuz şarj

: 7000mAh batarya, 100W kablolu şarj, 50W’a kadar kablosuz şarj Arka kamera: 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel 5x optik zoom sunan telefoto, 12 megapiksel ultra geniş açı

Ön kamera: 32 megapiksel

Xiaomi 17T : plastik gövde

: plastik gövde Xiaomi 17T Pro: metal çerçeve

Bu tabloya bakınca, Pro modelin yalnızca daha büyük değil, aynı zamanda daha iddialı bir donanım paketi sunduğu görülüyor. Özellikle 7000mAh batarya ve 50W kablosuz şarj, seriyi standart modellerden ayıran en belirgin detaylar arasında.

Fiyat ve satış

Xiaomi 17T – 12GB + 256GB: 749 euro

Xiaomi 17T Pro – 12GB + 512GB: 999 euro

Renk tarafında ise Xiaomi 17T’nin siyahın yanı sıra açık mavi ve pembe tonlarıyla, 17T Pro’nun da siyah, koyu mavi ve koyu pembe seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Fiyatlar Avrupa için sızmış olsa da Türkiye’ye ne zaman geleceğine ya da yerel fiyatlandırmaya dair resmi bir bilgi yok.

Xiaomi 17T serisi, global pazarda üst segment Android telefonların doğrudan hedef aldığı bir noktaya yerleşiyor. Pro modelin daha yüksek çözünürlüklü ve daha hızlı ekranla gelmesi, pil kapasitesindeki artışla birleşince aradaki fiyat farkını daha anlaşılır kılıyor.

